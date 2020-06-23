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Нормальное явление: суд отпустил подозреваемого отдохнуть на море

STYLERЖизнь    23.06.2020 - 12:19
Нормальное явление: суд отпустил подозреваемого отдохнуть на море
Подозреваемого в убийстве суд отпустил на море (Коллаж РБК-Украина)

Евгению Бродскому, который подозревается в организации убийства ветерана АТО, разрешили поехать на море

Суд отпустил обвиняемого в организации убийства ветерана боевых действий на Донбассе Виталия Олешка (позывной "Сармат") отдохнуть на море. Как объяснил бизнесмен из Днепра Евгений Бродский, это нормальное явление.

Евгений Бродский, которого обвинили в организации убийства ветерана боевых действий на Донбассе Виталия Олешка ("Сармата"), находился по решению суда под ночным домашним арестом. По данным следствия, Бродский был соучастником организации убийства и именно он финансировал преступление. Якобы именно к нему обратился Михаил Сегеда после получения заказа на убийство Олешка, а Бродский в свою очередь обратился к Виктору Власюку. Также в материалах фигурирует сумма в 1000 долларов. Об этом сообщает Hromadske.

Бродский обратился в суд с просьбой изменить ему место домашнего ареста на 5 дней и указал базу отдыха в Бердянске.

"Я не понимаю, почему это вызвало такой резонанс. Было обращение в суд, для оздоровления и отпуска детей – у меня малолетний ребенок. Лето. Это нормальное явление. Суд рассмотрел, все законно и дал на это разрешение", - заявил Бродский и отметил, что считает себя невиновным и будет доказывать это в суде.

"Тем более, я уже больше года нахожусь на ночном домашнем аресте. В дневное время я передвигаюсь, занимаюсь работой. Никаких нарушений с моей стороны нет. Я хочу доказать свою невиновность, в которой я уверен, и это покажет время", - добавил Евгений Бродский.

Стоит отметить, что такое решение суда вызвало возмущение у побратимов "Сармата", которые уже 14 дней голодают.

Напомним, ранее мы писали о том, что большинство подозреваемых по делу об убийстве "Сармата" выпустили из-под стражи.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины преступленияСуд
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