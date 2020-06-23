Нормальне явище: суд відпустив підозрюваного відпочити на морі

Підозрюваного у вбивстві суд відпустив на море (Колаж РБК-Україна)

Євгену Бродському, який підозрюється в організації вбивства ветерана АТО, дозволили поїхати на море

Суд відпустив обвинуваченого в організації вбивства ветерана бойових дій на Донбасі Віталія Олешка (позивний "Сармат") відпочити на морі. Як пояснив бізнесмен з Дніпра Євген Бродський, це нормальне явище.

Євген Бродський, якого звинуватили в організації вбивства ветерана бойових дій на Донбасі Віталія Олешка ("Сармата"), перебував за рішенням суду під нічним домашнім арештом. За даними слідства, Бродський був співучасником організації вбивства і саме він фінансував злочин. Нібито саме до нього звернувся Михайло Сегеда після отримання замовлення на вбивство Олешка, а Бродський своєю чергою звернувся до Віктора Власюка. Також в матеріалах фігурує сума в 1000 доларів. Про це повідомляє Hromadske.

Бродський звернувся до суду з проханням змінити йому місце домашнього арешту на 5 днів і вказав базу відпочинку в Бердянську.

"Я не розумію, чому це викликало такий резонанс. Було звернення в суд, для оздоровлення та загартування дітей – у мене малолітня дитина. Літо. Це нормальне явище. Суд розглянув, все законно і дав на це дозвіл", - заявив Бродський і зазначив, що вважає себе невинним і буде доводити це в суді.

"Тим більше, я вже понад рік перебуваю на нічному домашньому арешті. У денний час я пересуваюся, займаюся роботою. Жодних порушень з мого боку немає. Я хочу довести свою невинність, в якій я впевнений, і це покаже час", - додав Євген Бродський.

Варто відзначити, що таке рішення суду викликало обурення у побратимів "Сармата", які вже 14 днів голодують.

Обвинувачений у співорганізації вбивства Віталія Олешка на позивний «Сармат» Євген Бродський прокоментував свою поїздку до моря через суд попри нічний домашній арешт pic.twitter.com/qxM03QjRXL — hromadske (@HromadskeUA) June 23, 2020

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що більшість підозрюваних у справі про вбивство "Сармата" випустили з-під варти.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анна Шиканова