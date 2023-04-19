"Нормальные пацаны в Бахмуте": женщина на авто устроила истерику и скандал патрульным (видео)

Женщина на авто устроила скандал патрульным за то, что они выписали ей штраф. Особа не унималась и угрожала мужем-депутатом.

Детали скандала

Так, женщина на авто RAV4 во время движения разговаривала по телефону. За это патрульные выписали ей штраф, который она категорически брать не хотела. Скандалистка кричала, что у нее муж депутат, а "нормальные пацаны вообще в Бахмуте".

"Меня такие как вы раздражают! Реальные пацаны в Бахмуте", - кричала женщина.

Интересно, что на заднем сидении сидели дети, но ее это не останавливало.

Штраф за такое нарушение составляет 560 гривен. В комментариях украинці возмутились поведением женщины.

І позаду діти.Вибачись, візьми протокол і такою б красунею поїхала б.... Не вистачило розуму.. не вистачило.

Говорить , що нормальні хлопці у Бахмуті зараз …Чому ж тоді твій чоловік не там ?! Та й до чого це все коли ти порушуєш ПДР ?!

Та ну гонит! Я б извинилась и уехала . Заплати и забудь.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!