"Нормальные пацаны в Бахмуте": женщина на авто устроила истерику и скандал патрульным (видео)
Женщина на авто устроила скандал патрульным за то, что они выписали ей штраф. Особа не унималась и угрожала мужем-депутатом.
Видео скандала опубликовали на dtp.kiev.ua в Instagram.
Детали скандала
Так, женщина на авто RAV4 во время движения разговаривала по телефону. За это патрульные выписали ей штраф, который она категорически брать не хотела. Скандалистка кричала, что у нее муж депутат, а "нормальные пацаны вообще в Бахмуте".
"Меня такие как вы раздражают! Реальные пацаны в Бахмуте", - кричала женщина.
Интересно, что на заднем сидении сидели дети, но ее это не останавливало.
Штраф за такое нарушение составляет 560 гривен. В комментариях украинці возмутились поведением женщины.
- І позаду діти.Вибачись, візьми протокол і такою б красунею поїхала б.... Не вистачило розуму.. не вистачило.
- Говорить , що нормальні хлопці у Бахмуті зараз …Чому ж тоді твій чоловік не там ?! Та й до чого це все коли ти порушуєш ПДР ?!
- Та ну гонит! Я б извинилась и уехала . Заплати и забудь.
Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!
Напомним, в Украине отменяют важное ПДД.
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