Ноль фантазии. Стало известно, как будут называться Coca-Cola и Fanta в России

В июне компания Coca-Cola HBC объявила о прекращении продаж в России . Но популярные напитки все равно будут продавать на территории страны-агрессора. Правда, под другими названиями.

О "ребрендинге" Coca-Cola, Fanta, Schweppes и Sprite рассказали в Telegram-канале Mash.

По информации ресурса, производитель газировки "Мултон", который в 2005 году был поглощен компанией Coca-Cola, решил провести так называемую "русификацию" напитков.

Поэтому теперь в линейке будут "Добрый Cola" (та самая кока-кола), "Добрый Orange" (бывшая Fanta), "Rich тоник" (бывший Schweppes), новинки Dushes, Cherry, Lemonade, Mango и Sib Travy.

Интересно, что Sprite в этом списке нет.

Ранее говорили, что производством "российской кока-колы" займется завод "Арктическая вода". Но, судя по всему, повторить вкус напитка в Ямало-Ненецком автономном округе так и не удалось.

Добавим также, что оставшиеся в РФ запасы оригинальной газировки и соков от Coca-Cola HBC почти закончились.