Ночные набеги на холодильник могут влиять на психическое здоровье: новое исследование

По словам ученых, при нарушении внутренних биологических часов - при бодрствовании в часы для сна, это может негативно отразиться на эмоциональном благополучии человека.

Исследования показывают, что человек даже после нескольких лет работы в ночную смену, не может полностью адаптироваться к измененному графику. И чем сильнее нарушаются биологические часы, тем сильнее могут быть негативные последствия.

Поэтому медики поднимают важный вопрос - как защитить медсестер, охранников, полицейских и пожарных, которые вынуждены работать по ночам. Сейчас начали изучать влияние мелатонина и светотерапии в качестве средств для улучшения психического состояния ночных работников.

Нейробиологи нашли еще один фактор, который может влиять на состояние человека, которые работают ночью - это прием пищи.

"Наши выводы открывают двери для новой стратегии сна/циркадного поведения, которая может быть полезна людям с расстройствами психического здоровья. Наше исследование дополняет растущее количество доказательств того, что стратегии, оптимизирующие сон и циркадные ритмы, могут способствовать укреплению психического здоровья", - подчеркнула нейробиолог Сара Челлаппа.

Специалисты объясняют, что типичный баланс гормонов в организме человека колеблется в течение дня в зависимости от циркадных часов. Данные показывают, что ночной прием пищи может влиять на метаболизм.

И то, что люди с ночным графиком работы часто имеют избыточную массу тела и большее соотношение объема талии к бедрам, это только подтверждает.

Нарушение гликемического контроля является распространенным фактором риска нарушения настроения. Депрессия и ожирение часто идут в комплекте и усиливают друг друга.

Поэтому, ученые считают, что отказ от ночных трапез может существенно улучшить самочувствие людей, которые вынуждены работать в ночную смену.

Для подтверждения теории были приглашены добровольцы, которым создали симуляции работы в ночном графике. Одна группа принимала пищу только днем, вторая - получала еду днем и ночью. Все остальные правила для участников были одинаковы.

Оказалось, что те участники эксперимента, которые ели по ночам, имели на 26% выше уровень депрессивного настроения и на 16% выше тревожное состояние, чем те, кто ел только днем.

"Мы нашли доказательства того, что время приема пищи имело умеренное или большое влияние на уровень настроения, подобного депрессии и тревоге, во время симуляции ночной работы, и что такие эффекты были связаны со степенью внутреннего циркадного дисбаланса. Эти выводы предлагают подтверждение концепции, основанной на доказательствах вмешательства во время еды, которая может предотвратить уязвимость настроения во время посменной работы", - объясняют ученые.

Как добавляет нейробиолог Сара Челлаппа, время приема пищи становится важным аспектом питания и может влиять на физическое здоровье.