Нічні набіги на холодильник можуть впливати на психічне здоров'я: нове дослідження

За словами вчених, при порушенні внутрішнього біологічного годинника - при неспанні в години для сну, це може негативно відбитися на емоційному благополуччі людини.

Дослідження показують, що людина навіть після декількох років роботи в нічну зміну, не може повністю адаптуватися до зміненого графіку. І чим сильніше порушуються біологічний годинник, тим сильніше можуть бути негативні наслідки.

Тому медики піднімають важливе питання - як захистити медсестер, охоронців, поліцейських і пожежників, які змушені працювати ночами. Зараз почали вивчати вплив мелатоніну і світлотерапії - як засоби для поліпшення психічного стану нічних працівників.

Нейробіологи знайшли ще один фактор, який може впливати на стан людини, які працюють вночі - це прийом їжі.

"Наші висновки відкривають двері для нової стратегії сну/циркадної поведінки, яка може бути корисною для людей з розладами психічного здоров'я. Наше дослідження доповнює зростаючу кількість доказів того, що стратегії, що оптимізують сон і циркадні ритми, можуть сприяти зміцненню психічного здоров'я", - підкреслила нейробіолог Сара Челлаппа.

Фахівці пояснюють, що типовий баланс гормонів в організмі людини коливається протягом дня в залежності від циркадних годин. Дані показують, що нічний прийом їжі може впливати на метаболізм.

І те, що люди з нічним графіком роботи часто мають надлишкову масу тіла і більше співвідношення об'єму талії до стегон, це тільки підтверджує.

Порушення глікемічного контролю є поширеним фактором ризику порушення настрою. Депресія та ожиріння часто йдуть в комплекті та підсилюють один одного.

Тому, вчені вважають, що відмова від нічних трапез може істотно поліпшити самопочуття людей, які змушені працювати в нічну зміну.

Для підтвердження теорії були запрошені добровольці, яким створили симуляції роботи в нічному графіку. Одна група приймала їжу тільки вдень, друга - отримувала їжу вдень і вночі. Всі інші правила для учасників були однакові.

Виявилося, що ті учасники експерименту, які їли ночами, мали на 26% вище рівень депресивного настрою і на 16% вище тривожний стан, ніж ті, хто їв тільки вдень.

"Ми знайшли докази того, що час прийому їжі мав помірний або великий вплив на рівень настрою, подібного депресії та тривозі, під час симуляції нічної роботи, і що такі ефекти були пов'язані зі ступенем внутрішнього циркадного дисбалансу. Ці висновки пропонують підтвердження концепції, заснованої на доказах втручання під час їжі, яка може запобігти вразливості настрою під час позмінної роботи", - пояснюють вчені.

Як додає нейробіолог Сара Челлаппа, час прийому їжі стає важливим аспектом харчування і може впливати на фізичне здоров'я.