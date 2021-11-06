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Ночные морозы и дожди: где в Украине погода будет портиться

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Суббота 06 ноября 2021 20:36
Ночные морозы и дожди: где в Украине погода будет портиться Коллаж РБК-Украина: погода в Украине будет с редкими дождями
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в воскресенье, 7 ноября, будет преимущественно без осадков, а несильные дожди стоит ждать только местами в некоторых регионах. При этом в таких "мокрых" областях ожидаются и ночные морозы.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра.

В целом по стране будет преобладать облачная погода с прояснениями.

Ветер будет спокойный, с силой до 10 метров в секунду максимум.

Температура воздуха в воскресенье:

  • в дневное время в среднем прогнозируется около +7... +12 градусов, теплее будет в южных областях, где термометры поднимутся до +15 градусов;
  • ночью в Украине столбики термометров покажут около -1... +4 градусов, на юге страны прогнозируется и до +7 градусов, а вот на Прикарпатье стоит готовиться к морозам существенным - до -4 градусов.

В Киевской области существенных осадков не будет.

Жителей столицы и области в дневное время ожидает температура воздуха около +10 градусов, ночью столбики термометров покажут +2... +4 градусов.

Ночные морозы и дожди: где в Украине погода будет портиться

Карта погоды в Украине 7 ноября (фото: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, перед этим синоптики предупредили украинцев о первом снеге, и назвали даты.

Также сообщалось о том, что в Украине в ближайшие несколько дней ожидаются температурные качели.

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