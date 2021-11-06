Ночные морозы и дожди: где в Украине погода будет портиться

Коллаж РБК-Украина: погода в Украине будет с редкими дождями

Погода в Украине в воскресенье, 7 ноября, будет преимущественно без осадков, а несильные дожди стоит ждать только местами в некоторых регионах. При этом в таких "мокрых" областях ожидаются и ночные морозы.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра.

В целом по стране будет преобладать облачная погода с прояснениями. Ветер будет спокойный, с силой до 10 метров в секунду максимум. Температура воздуха в воскресенье: в дневное время в среднем прогнозируется около +7... +12 градусов, теплее будет в южных областях, где термометры поднимутся до +15 градусов;

ночью в Украине столбики термометров покажут около -1... +4 градусов, на юге страны прогнозируется и до +7 градусов, а вот на Прикарпатье стоит готовиться к морозам существенным - до -4 градусов. В Киевской области существенных осадков не будет. Жителей столицы и области в дневное время ожидает температура воздуха около +10 градусов, ночью столбики термометров покажут +2... +4 градусов. Карта погоды в Украине 7 ноября (фото: facebook.com/UkrHMC)