Ночные морозы и дожди: где в Украине погода будет портиться
Погода в Украине в воскресенье, 7 ноября, будет преимущественно без осадков, а несильные дожди стоит ждать только местами в некоторых регионах. При этом в таких "мокрых" областях ожидаются и ночные морозы.
Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра.
В целом по стране будет преобладать облачная погода с прояснениями.
Ветер будет спокойный, с силой до 10 метров в секунду максимум.
Температура воздуха в воскресенье:
- в дневное время в среднем прогнозируется около +7... +12 градусов, теплее будет в южных областях, где термометры поднимутся до +15 градусов;
- ночью в Украине столбики термометров покажут около -1... +4 градусов, на юге страны прогнозируется и до +7 градусов, а вот на Прикарпатье стоит готовиться к морозам существенным - до -4 градусов.
В Киевской области существенных осадков не будет.
Жителей столицы и области в дневное время ожидает температура воздуха около +10 градусов, ночью столбики термометров покажут +2... +4 градусов.
Карта погоды в Украине 7 ноября (фото: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, перед этим синоптики предупредили украинцев о первом снеге, и назвали даты.
Также сообщалось о том, что в Украине в ближайшие несколько дней ожидаются температурные качели.