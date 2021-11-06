Нічні морози і дощі: де в Україні погода псуватиметься

Колаж РБК-Україна: погода в Україні буде з рідкісними дощами

Погода в Україні в неділю, 7 листопада, буде переважно без опадів, та несильні дощі варто чекати тільки місцями в деяких регіонах. При цьому в таких "мокрих" областях очікуються й нічні морози.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру.

В цілому по країні переважатиме хмарна погода з проясненнями. Вітер буде спокійний, з силою до 10 метрів на секунду максимум. Температура повітря в неділю: у денний час в середньому прогнозується близько +7... +12 градусів, тепліше буде в південних областях, де термометри піднімуться до +15 градусів;

вночі в Україні стовпчики термометрів покажуть близько -1... +4 градусів, на півдні країни прогнозується і до +7 градусів, а от на Прикарпатті слід готуватися до морозів суттєвих - до -4 градусів. У Київській області істотних опадів не буде. Жителів столиці та області в денний час очікує температура повітря близько +10 градусів, вночі стовпчики термометрів покажуть +2... +4 градусів. Карта погоди в Україні 7 листопада (фото: facebook.com/UkrHMC)