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Мокрый снег и морозы до -5: синоптики назвали дату похолодания в Украине

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Пятница 05 ноября 2021 06:30
Мокрый снег и морозы до -5: синоптики назвали дату похолодания в Украине Фото: Погода в Украине принесет мокрый снег и морозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине скоро испортится с наступлением холодов и мокрого снега. Но пока нас ждет несколько теплых ноябрьских дней.

Когда ждать похолодания - читайте ниже в нашем материале Styler.

Дата существенного похолодания

По данным ресурса Gismeteo уже с середины ноября, 12-13 числа дневная температура существенно понизится до +2 градусов, ночью местами до -5 мороза. Тогда же возможен первый снег, местами - мокрый.

Холодать начнет с начала следующей недели, 10-11-го числа. А пока, сегодняшний день, 5 ноября станет самым теплым в ближайшей перспективе.

Ниже смотрите прогноз погоды на десять дней для Киева, Львова, Днепра, Харькова и Одессы.

Мокрый снег и морозы до -5: синоптики назвали дату похолодания в УкраинеМокрый снег и морозы до -5: синоптики назвали дату похолодания в УкраинеМокрый снег и морозы до -5: синоптики назвали дату похолодания в УкраинеМокрый снег и морозы до -5: синоптики назвали дату похолодания в УкраинеМокрый снег и морозы до -5: синоптики назвали дату похолодания в Украине

Скрин: Погода в Украине (gismeteo.ua)

Подробный прогноз погоды на сегодня, 5 ноября

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует на сегодня дожди в западных областях и кое-где в северных. В других областях без осадков, но вероятны туманы.

При этом на востоке будет ветрено, возможно, даже до штормовых порывов.

Температура сегодня будет очень высокой - от +12+18 градусов, на западе немного свежее, +9+14, а вот на юге местами +18+20 тепла.

В Украинском гидрометцентре на карте показали, что будет с погодой в пятницу.

Мокрый снег и морозы до -5: синоптики назвали дату похолодания в Украине

Скрин: Погода в Украине 5 ноября (meteo.gov.ua)

Ранее климатолог предупредила украинцев о том, что погода в стране в ближайшие десятилетия будет сильно меняться и этот процесс уже не остановить.

Также синоптик дал прогноз погоды в Украине до Нового года.

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