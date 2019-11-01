Ночной пожар в центре Киева: впечатляющее видео

Вчера вечером, 31 октября, в центре Киева загорелась крыша шестиэтажного жилого дома. Инцидент произошел на улице Пирогова, 2 возле станции метро "Университет".

На место пожара приехало 5 единиц пожарной техники. Все жильцы дома были эвакуированы, а дорога по улице Пирогова перекрыта. Площадь возгорания составляла 100 квадратных метров.

Пожар в центре Киева (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Пожар удалось потушить после часа ночи 1 ноября. Всего в тушении пожара принимало участие 80 человек личного состава и 22 единиц техники ГСЧС.

Пожар в центре Киева (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Во время ликвидации пожара спасатели разобрали около 300 кв. м. обгоревших конструкций дома. К счастью, из-за пожара никто не пострадал. Спасатели вывели на улицу 40 человек.

Пожар в центре Киева (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Напомним, что в селе Лишняя Киевской области произошел взрыв в частном доме. Из-за взрыва рухнула часть конструкции здания. В результате инцидента пострадал мужчина 1954 года рождения. Он получил термические ожоги разной степени и был госпитализирован.

Ранее сообщалось о том, что Калифорнию накрыл самый мощный пожар в истории. Более двух миллионов человек остались без света. При этом сотни тысяч покинули свои дома, спасаясь от бедствия. Возгорание началось недалеко от музея Getty Center на покрытых кустарниками холмах.

Свои жилища бросали даже знаменитые люди, включая Арнольда Шварценеггера. В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение. Спасатели изо всех сил стараются потушить пожар, но из-за сильного ветра огонь очень быстро распространяется на другую территорию.