Нічна пожежа в центрі Києва: вражаюче відео

Вчора ввечері, 31 жовтня, в центрі Києва загорівся дах шестиповерхового житлового будинку. Інцидент стався на вулиці Пирогова, 2 біля станції метро "Університет".

На місце пожежі прибуло 5 одиниць пожежної техніки. Всі мешканці будинку були евакуйовані, а дорога по вулиці Пирогова перекрита. Площа пожежі становила 100 квадратних метрів.

Пожежу в центрі Києва (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Пожежу вдалося загасити після години ночі 1 листопада. Всього в гасінні пожежі брало участь 80 чоловік особового складу та 22 одиниць техніки ДСНС.

Пожежу в центрі Києва (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Під час ліквідації пожежі рятувальники розібрали близько 300 кв. м. обгорілих конструкцій будинку. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Рятувальники вивели на вулицю 40 осіб.

Пожежу в центрі Києва (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Нагадаємо, що в селі Лишня Київській області стався вибух у приватному будинку. Через вибух впала частина конструкції будівлі. В результаті інциденту постраждав чоловік 1954 року народження. Він отримав термічні опіки різного ступеню і був госпіталізований.

Раніше повідомлялося про те, що Каліфорнію накрила найпотужніша пожежа в історії. Більше двох мільйонів людей залишилися без світла. При цьому сотні тисяч покинули свої будинки, рятуючись від лиха. Займання почалося недалеко від музею Getty Center на вкритих чагарниками пагорбах.

Свої житла кидали навіть знамениті люди, включаючи Арнольда Шварценеггера. У Каліфорнії оголошено надзвичайний стан. Рятувальники з усіх сил намагаються загасити пожежу, але через сильний вітер вогонь дуже швидко поширюється на іншу територію.