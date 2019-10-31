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В центре Киева загорелась крыша дома

Новости » Происшествия     31.10.2019 - 22:31
В центре Киева загорелась крыша дома
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Жителей дома эвакуировали

В четверг вечером, 31 октября, в центре Киева на крыше жилого дома вспыхнул пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Как сообщается, пожар вспыхнул в доме по адресу улица Пирогова, 2 возле станции метро "Университет". На место прибыли спасатели и эвакуировали всех жильцов дома. Информация о пострадавших пока не поступала.

По предварительным данным, площадь пожара составляла 100 квадратных метров. На месте работают 5 единиц пожарной техники. Дорога по улице Пирогова в районе метро "Университет" перекрыта.

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Опубліковано Информатор Киев Четвер, 31 жовтня 2019 р.

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Опубліковано Информатор Киев Четвер, 31 жовтня 2019 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области произошел взрыв в частном доме. По прибытию к месту установлено, что вследствие эксплуатации газового котла произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения. В результате пострадал мужчина, который на момент взрыва находился в доме.

Также РБК-Украина писало, что 1 ноября откроют движение по мосту Метро после капитального ремонта, который длился больше года. После этого значительных ограничений движения не предвидится. Стоимость ремонта составила 234,7 миллиона гривен.

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