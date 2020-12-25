Ночная миоклония: почему такое случается у многих, и когда это опасно

Ночная миоклония - так в медицине называют подергивание конечностей и чувство, будто вы проваливаетесь в пропасть. Такое происходит время от времени с очень многими людьми, и накручивать себя не стоит, говорят врачи.

По словам медиков, такое состояние не является началом неврологической болезни и предвестником судорог, сообщает Полезно 24.

Что вызывает миоклонию

Миоклония может случаться в моменты, когда тело максимально расслаблено и готово к отдыху. Чаще всего такое происходит в ноге, но иногда вздрагивают сразу несколько участков тела.

Врачи рассказывают, что миоклония является следствием некого "конфликта" между мышечным тонусом и полным расслаблением в момент засыпания. Когда нервные клетки мозга посылают мускулатуре сигнал о расслаблении, а гипоталамус, который еще не успел уснуть, воспринимает внезапное снижение температуры тела и давления как смерть организма.

Гипоталамус посылает телу "сигнал о спасении", что приводит к сокращению некоторых мышц.

Врачи говорят, что чаще всего миоклония случается у людей, которые много волновались в течение дня, из-за чего мозг не смог полностью расслабиться. В результате уставшее тело и нервная система засыпают, а мозг продолжает трудиться.

Как избежать подергивания при засыпании

Врачи советуют как следует расслабиться перед сном - принять теплую ванну с эфирными маслами, морской солью.

Спокойно уснуть помогут травяные чаи - подойдет липа, мелисса, ромашка, мята.

Расслаблению будет способствовать и легкий массаж или самомассаж во время принятия душа.

Эксперты рекомендуют также медитацию, приятные беседы с родными и полное отключение из рабочего процесса, по крайней мере за три часа до сна.

Измените режим и создайте привычную рутину перед сном, чтобы дать организму успокоиться.

Когда ночная миоклония опасна

Если подергивания происходят слишком часто. Они мешают спать и жить нормальной жизнью. Дергаться могут не только ноги, но и веки и кончики пальцев.

Отрицательная миоклония может возникать из-за гипоксии мозга, стресса, невроза, психических расстройств, дегенеративных изменений в клетках, передозировки лекарственными препаратами и другими вещами. Поэтому при частых дерганиях стоит сразу обратиться к врачу.

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