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Врач рассказала, чем опасна "рюмочка" за ужином

Вторник 20 октября 2020 19:43
Врач рассказала, чем опасна "рюмочка" за ужином
Опасен ли алкоголь в малой дозе за ужином (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Медик назвала последствия так называемой "безопасной дозы алкоголя"

Всем известно, что чрезмерное употребление спиртного чревато опасными последствиями для организма. Но навредит ли "рюмочка" крепкого алкоголя за ужином?

Врачи говорят, что в некоторых случаях - да, это может быть опасно. Так, по мнению гастроэнтеролога Валентины Лупановой, алкоголь безусловно негативно влияет на желудочно-кишечный тракт, пишет from-ua.com.

Особенно стоит отказаться от такого аперитива во время обострения заболеваний. Ведь напитки с содержанием спирта негативно влияют на работу поджелудочной и печени. Если у вас в анамнезе есть такие болезни, лучше не стоит увлекаться таким "стимулятором аппетита".

Небольшие дозы алкоголя допустимы только в период ремиссии заболевания. Но все же нужно быть осторожнее и следить за своим состоянием.

"Есть такое понятие, как "безопасная доза алкоголя". Это такая доза, при употреблении которой оказывается минимальный риск для здоровья, но она во многом зависит от возраста, пола, сопутствующих заболеваний и в целом ее может определить только ваш лечащий врач", - считает врач.

Кроме того, в период обострений заболеваний отказаться стоит не только от спиртного. Гастроэнтеролог рекомендует также отказаться от крепкого чая и кофе. Ведь такие напитки повышают секрецию в желудке.

Ранее врачи-стоматологи рассказали, какой алкоголь наиболее пагубно влияет на наши зубы.

Также медики назвали алкоголь, который может замедлять старение и является в некоторой степени эликсиром молодости благодаря ресвератролу - веществу, что борется со старением.

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