Нічна міоклонія: чому таке трапляється у багатьох, і коли це небезпечно

Нічна міоклонія - так в медицині називають посмикування кінцівок і відчуття, ніби ви провалюєтесь в прірву. Таке відбувається час від часу з дуже багатьма людьми, і накручувати себе не варто, кажуть лікарі.

За словами медиків, такий стан не є початком неврологічної хвороби і передвісником судом, повідомляє Корисно 24.

Що викликає міоклонію

Міоклонія може траплятися в моменти, коли тіло максимально розслаблене і готове до відпочинку. Найчастіше таке відбувається в нозі, але іноді здригаються відразу кілька ділянок тіла.

Лікарі розповідають, що міоклонія є наслідком певного "конфлікту" між м'язовим тонусом і повним розслабленням в момент засипання. Коли нервові клітини мозку посилають мускулатурі сигнал про розслаблення, а гіпоталамус, який ще не встиг заснути, сприймає раптове зниження температури тіла і тиску як смерть організму.

Гіпоталамус посилає тілу "сигнал про порятунок", що призводить до скорочення деяких м'язів.

Лікарі кажуть, що найчастіше міоклонія трапляється у людей, які багато хвилювалися протягом дня, через що мозок не зміг повністю розслабитися. В результаті втомлене тіло і нервова система засинають, а мозок продовжує працювати.

Як уникнути посмикування при засинанні

Лікарі радять як слід розслабитися перед сном прийняти теплу ванну з ефірними оліями, морською сіллю.

Спокійно заснути допоможуть трав'яні чаї - підійде липа, меліса, ромашка, м'ята.

Розслабленню буде сприяти і легкий масаж або самомасаж під час прийняття душу.

Експерти рекомендують також медитацію, приємні бесіди з рідними і повне відключення з робочого процесу, принаймні за три години до сну.

Змініть режим і створіть звичну рутину перед сном, щоб дати організму заспокоїтися.

Коли нічна міоклонія небезпечна

Якщо посмикування відбуваються надто часто. Вони заважають спати і жити нормальним життям. Смикатися можуть не тільки ноги, але і віки і кінчики пальців.

Негативна міоклонія може виникати через гіпоксію мозку, стресу, неврозу, психічних розладів, дегенеративних змін у клітинах, передозування лікарськими препаратами та іншими речами. Тому при частих здригуваннях варто відразу звернутися до лікаря.

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