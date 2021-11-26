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Без ярмарки, с катком и новыми локациями: организатор рассказал о новогоднем празднике в Киеве и елке-2022

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Киев, Пятница 26 ноября 2021 10:14
Без ярмарки, с катком и новыми локациями: организатор рассказал о новогоднем празднике в Киеве и елке-2022 Фото: новогодняя елка на Софийской площади в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Главная новогодняя елка-2022 в Киеве в этот раз обещает стать самой необычной в мире, отметил президент Folk Ukraine, организатор праздника на Софийской площади Игорь Добруцкий.

Об этом он сказал в эфире "Громадське радіо".

"Такой елки еще не было"

На Софийской площади помимо установки хвойной красавицы, украшенной в рождественской стилистике, также будут вертепы и панно с фигурами 38 героев святого семейства.

Так, тематика нынешнего празднования будет рождественская - появление на свет Сына Божьего Иисуса Христа.

Что касается новогодней елочки, то в этом году она будет больше, как и количество игрушек и гирлянд на ней.

"Не знаем, какая будет верхушка - ангелы, звезда или что-нибудь такое. Это будет сюрприз. Обещаю, что такой елки еще не было, даже в мире такой не делали. Хотя в прошлом году мы вошли в пятерку елок Европы, но сейчас мы перешли границу количества к качеству", - заинтриговал Добруцкий.

Цена будущей хвойной рекордсменки и декораций для нее - около 25-27 миллионов гривен. Эту сумму предоставляют спонсоры и организаторы.

Когда откроют елку и что будет на площади

Официальное открытие главной праздничной ели-2022 на Софийской площади состоится по традиции 19 декабря, в День святого Николая, в 17.00.

Организатор рассказал, что в этом году ярмарки не будет, однако соорудят каток.

Кроме того, решили отказаться и от сцены на площади.

Жителей и гостей столицы на главной новогодней локации будет ждать обилие горячих напитков и легкой еды, так как на мангалах и других приборах готовить еду не смогут из-за карантинных ограничений.

Новые новогодние локации в Киеве

Добруцкий высказался о планах обустроить новую локацию - напротив Верховной Рады в Мариинском парке.

Кроме того, появятся новогодние локации и на Арке дружбы народов, в парке Шевченко, на Контрактовой площади, на ВДНХ.

"Во всем городе будет много локаций, а также - резиденция с аттракционами на 800 квадратных метров за городом в Добропарке", - сказал организатор.

Напомним, что в Киеве на Софийской площади уже начали подготовку к новогодним праздникам.

Также сообщалось, что новогодняя елка в Киеве будет на три метра шире, чем в прошлом году, а украсят ее 20 тысячами игрушек.

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Киев Софийская площадь Новый год Новогодние праздники
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