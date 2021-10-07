Нобелевский лауреат по химии работал в соавторстве с украинскими учеными

Нобелевскую премию 2021 по химии получили британско-американский исследователь Дэвид В. Макмиллан и его немецкий коллега Бенджамин Лист, которым досталась престижная награда "за развитие асимметричного органокатализа". Соавторами лауреата из Германии являются украинские ученые.

Об этом говорится в сообщении Научной библиотеки им. Максимовича КНУ Тараса Шевченко на странице в Facebook .

С Бенджамином Листом работали украинцы Александр Олегович Григоренко - доктор химических наук, профессор кафедры органической химии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Игорь Владимирович Комаров - директор Института высоких технологий КНУ им. Шевченко, а также бывший аспирант этого вуза Андрей Владимирович Тимцуник.

Ученые вместе занимались исследованием "Каталитическое асимметричное α-бензилирование альдегидов" (The Catalytic Asymmetric α-Benzylation of Aldehydes), которое вышло в 2014-м.

Фото: скрин onlinelibrary.wiley.com

"Держим руку на пульсе публикационной активности представителей Университета, с гордостью отмечая ее высокий профессиональный уровень и качественные коллаборации!" - говорится в сообщении.

Лауреаты Нобелевской премии по химии в 2021 году Бенджамин Лист и Дэвид В. Макмиллан (фото: скрин twitter.com/NobelPrize)