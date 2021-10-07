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Нобелівський лауреат з хімії працював у співавторстві з українськими вченими

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Четвер 07 жовтня 2021 11:36
Нобелівський лауреат з хімії працював у співавторстві з українськими вченими Колаж РБК-Україна: у Нобелівської премії з хімії виявлено "український слід"
Автор: Володимир Костирін

Нобелівську премію 2021 з хімії отримали британсько-американський дослідник Девід В. Макміллан та його німецький колега Бенджамін Ліст, яким дісталася престижна нагорода "за розвиток асиметричного органокаталіза". Співавторами лауреата з Німеччини є українські науковці.

Про це йдеться в повідомленні Наукової бібліотеки ім. Максимовича КНУ Тараса Шевченка на сторінці в Facebook.

З Бенджаміном Листом працювали українці Олександр Олегович Григоренко - доктор хімічних наук, професор кафедри органічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ігор Володимирович Комаров - директор Інституту високих технологій КНУ ім. Шевченка, а також колишній аспірант цього вишу Андрій Володимирович Тимцунік.

Вчені разом займалися дослідженням "каталітичне асиметричне α-бензилювання альдегідів" (The Catalytic Asymmetric α-Benzylation of Aldehydes), що вийшло у 2014-му.

Нобелівський лауреат з хімії працював у співавторстві з українськими вченими

Нобелівський лауреат з хімії працював у співавторстві з українськими вченими

Фото: скрін onlinelibrary.wiley.com

"Тримаємо руку на пульсі публікаційної активності представників Університету, з гордістю відзначаючи її високий професійний рівень та якісні колаборації!" - йдеться в повідомленні.

Нобелівський лауреат з хімії працював у співавторстві з українськими вченими

Лауреати Нобелівської премії з хімії в 2021 році Бенджамін Ліст і Девід В. Макміллан (фото: скрін twitter.com/NobelPrize)

Нагадаємо, раніше в Стокгольмі назвали лауреатів Нобелівської премії 2021 року з фізики, а також було оголошено лауреатів Нобелівської премії 2021 року з медицини.

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