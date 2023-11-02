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No Nut November. Інтернет заполонив оригінальний челендж: в чому його суть

No Nut November - нестандартний інтернет-челендж (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У перший день листопада в соціальних мережах стартував оригінальний щорічний челендж під назвою No Nut November. І хоча він відбувається вже далеко не вперше, багато хто про нього досі не чув.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає найцікавіше, що відомо про цей челендж, а також як він виглядає у соціальних мережах.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Facebook, Wikipedia.

Суть челенджу

No Nut November (NNN) ще називають "Листопад без оргазму", оскільки цей щорічний челендж присвячений саме сексуальній стриманості впродовж останнього осіннього місяця.

Спершу No Nut November був задуманий як сатиричний челендж, однак велика кількість учасників почали долучатися до нього через "користь для здоров'я".

Дехто стверджує, що утримання від еякуляції та перегляду порно покращує фізичний стан, долає тривоги та покращує концентрацію.

Історія виникнення

Роком виникнення No Nut November вважають 2011. Тоді в онлайн-словник англомовного сленгу Urban Dictionary було навіть внесене відповідне визначення.

Однак особливої популярності серед користувачів соціальних мереж (особливо чоловіків) челендж здобув впродовж і після 2017 року.

NNN пов'язаний зі спільнотою NoFap на порталі Reddit (її учасники прагнуть уникати мастурбації та порнографії).

Що відбувається у мережі

Від учора в соціальних мережах з'являються різноманітні дописи на підтримку челенджу No Nut November, або ж просто зі згадками про нього. 

У Facebook, наприклад, дехто ділиться світлинами своїх подорожей і відпочинку, а також пропонує обрати один із челенджів на листопад.

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Інші жартують та постять різноманітні меми.

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Деякі дівчата провокують чоловіків.

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Дехто ж ділиться порадами та навіть пропонує цілу "інструкцію" - як пережити листопад.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як уберегти дітей від нового небезпечного челенджу, який поширюється у TikTok.

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