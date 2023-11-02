No Nut November. Интернет заполонил оригинальный челлендж: в чем его суть

Суть челленджа

No Nut November (NNN) еще называют "Ноябрь без оргазма", поскольку этот ежегодный челлендж посвящен именно сексуальному воздержанию на протяжении последнего осеннего месяца.

Сначала No Nut November был задуман как сатирический челлендж, однако большое количество участников начали приобщаться к нему из-за "пользы для здоровья".

Некоторые утверждают, что воздержание от эякуляции и просмотра порно улучшает физическое состояние, преодолевает тревоги и улучшает концентрацию.

История возникновения

Годом возникновения No Nut November считают 2011 год. Тогда в онлайн-словарь англоязычного сленга Urban Dictionary было даже внесено соответствующее определение.

Однако особую популярность среди пользователей социальных сетей (особенно мужчин) челлендж получил в течение и после 2017 года.

NNN связан с сообществом NoFap на портале Reddit (его участники стремятся избегать мастурбации и порнографии).

Что происходит в сети

Со вчерашнего дня в социальных сетях появляются разнообразные сообщения в поддержку челленджа No Nut November, или просто с упоминаниями о нем.

В Facebook, например, кто-то делится фотографиями своих путешествий и отдыха, а также предлагает выбрать один из челленджей на ноябрь.

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Другие шутят и постят различные мемы.

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Некоторые девушки провоцируют мужчин.

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Кое-кто делится советами и даже предлагает целую "инструкцию" - как пережить ноябрь.

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