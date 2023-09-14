У TikTok поширюється новий смертельний челендж: що відомо і як вберегти дітей

У мережі виник новий TikTok-челендж, для виконання якого люди куштують дуже гострі чипси й максимально довго не запивають водою. Внаслідок цього вже помер 14-річний хлопець з США.

Що відомо про челендж та як батьки можуть вберегти дітей - читайте в матеріалі нижче .

Деталі небезпечного челенджу

У Центрі громадського здоров'я повідомляють, що хлопець з'їв чипсу з тортильї, куди додають два найгостріші перці у світі - "Кароліна Ріпер" і "Нага Вайпер".

Зазначається, що підліток прийняв виклик One Chip Challenge. Одна чипса під назвою Paqui продається в коробці у формі труни, прикрашеної червоним черепом.

Небезпечний челендж, після якого помер хлопець

Раніше виробника цього продукту неодноразово критикували, адже після його вживання люди отримували ураження артерій чи стравоходу. Однак, це перший випадок, коли поїдання чипсів пов’язали з летальним випадком.

Після цього випадку виробник гострих чипсів написав на своєму сайті, що цей продукт призначений лише для дорослих. Також компанія запевнила, що працює з торговельними мережами, щоб прибрати продукт з полиць.

Чим небезпечний продукт

У дослідженні 2020 року науковці медичного центру Університету Міссісіпі описали серйозні ускладнення, які можуть виникнути внаслідок вживання перцю "Кароліна Ріпер". Вони заявили, що 15-річний хлопчик переніс інсульт мозочка через два дні після того, як з'їв одну гостру чипсу.

Після челенджу люди й надалі скаржилися на жахливі болі в животі та сильний жар по всьому тілу.

Як вберегти дитину

Не всі челеджі у TikTok безпечні для здоров’я, деякі призводять навіть до смерті. Саме тому важливо розмовляти з дітьми й пояснювати, як поводитися в соцмережах.

Важливо пам'ятати, що соціальні мережі та спілкування в інтернеті відіграють важливу роль у формуванні підліткової особистості.

Як батьки, так і всі, хто долучається до освітнього розвитку підлітків, мають розповідати про небезпеки та ризики користування інтернетом.

Що робити, якщо дитина хоче брати участь в челенджі

Якщо ви дізналися, що ваша дитина братиме участь у челенджі, насамперед розберіться, чи безпечний він для здоров’я. Якщо він небезпечний, поясніть детально усі ризики та переконайтеся у тому, що ви відмовили дитину від участі в ньому.

Небезпечний челендж має такі ознаки: дитина боїться про нього відкрито говорити, він змінює її поведінку, негативно впливає на неї та закликає до небезпечних дій.

Не поспішайте засуджувати дітей. Крім того, що вони схильні ухвалювати імпульсивні, а іноді й небезпечні рішення, якщо підлітки відчувають, що їх засуджують.

Також не намагайтеся залучити підлітка до генерування ідей, як забезпечити його безпеку. Вони не тільки знають себе краще, ніж ви, але й можуть бути більш зацікавлені в ідеї, яку вигадали самі.

До того ж підлітки не завжди слухають батьків, але можуть слухати інших дорослих у своєму житті.