Ось що трапляється, якщо жінка регулярно не відчуває оргазм

Жіночий оргазм більш складний за чоловічий, багато жінок постійно залишаються без розрядки, вважаючи, що "нічого страшного". Але це не так - оргазм важливий для фізичного, психічного здоров'я, а також для міцних стосунків.

Про це в Instagram розповіла психолог і сексолог Юлія Дамочкіна.

Навіщо жінці отримувати оргазм?

По-перше, оргазм - це найприємніше тілесне відчуття, яке може відчути тільки жінка (у чоловіків оргазм іншої якості та інтенсивності).

По-друге, оргазм - це перезавантаження нервової системи, а значить звільнення від накопленого стресу, накопиченої напруги та негативних емоцій. Це означає, що саме оргазм допомагає жінці підтримувати емоційний баланс.

Якщо жінка його не отримує (симулює) або отримує оргазм слабкої інтенсивності (як чих), то вона емоційно нестабільна і зривається на близьких. Емоційне вигорання теж може бути наслідком відсутності у жінки оргазму.

По-третє, за рахунок звільнення від стресу та стабілізації рівня нейромедіаторів, оргазм покращує кровообіг в організмі, особливо в органах малого тазу, тим самим покращуючи стан здоров’я і цих областей та організму в цілому. Робота ендокринної системи також налагоджується.

Четверта причина: оргазм емоційно прив’язує жінку до чоловіка. При сексуальному контакті пара проходить декілька стадій циклу сексуального відгуку. Одна зі стадій - психічна переробка отриманого досвіду. Якщо оргазм був, на цій стадії у жінки виникає відчуття ейфорії та посилюються почуття до партнера.

Якщо оргазму не було, то в стадії психічної переробки жінка відчуватиме розчарування в сексі, собі та партнері, а це значно погіршує якість стосунків, якщо ще й має накопичувальний ефект. Тому сім’ї, де жінка оргазмує, зазвичай міцніше і навпаки: немає оргазму - в парі конфлікти, претензії та емоційні зриви на партнера.

П'ята причина: оргазм впливає на самооцінку. Задоволеність жінки в сексі дарує відчуття, що її задоволення для партнера важливе, а значить вона для нього сексуальна та бажана. А це підвищує її самооцінку в рази.

Названі вище причини - це п'ять основних, а їх насправді набагато більше.

Що буде, якщо оргазм викреслити з життя жінки

Відповідно, якщо жінка буде постійно позбавлена від оргазму, якість її життя, якість стосунків будуть гіршими.

Тож жінкам не варто відмовлятися від задоволення, і говорити чоловікові правду, а не симулювати оргазм.