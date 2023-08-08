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НМТ у 2024 році: формат оцінювання знань випускників знову змінять

Як змінять формат НМТ у 2024 році (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Національний мультипредметний тест у 2024 році проходитиме у новому форматі. Наразі затвердженої чіткої програми оцінювання знань випускників ще немає, але у Міносвіти вже розпочинають підготовку до наступного року.

Який формат НМТ планують зробити 2024 року, розповів заступник міністра освіти та науки України Михайло Вінницький в інтерв'ю для видання "Факти".

З'явиться четвертий предмет

За словами заступника міністра, у 2024 році зміниться структура національного мультипредметного тесту та додасться ще один предмет. А тестування триватиме 4,5 години з перервою.

"Наступного року НМТ ми плануємо проводити трохи по-іншому, тобто 4 предмети, а не 3. Це буде означати 4-годинний тест з перервою, між другою і третьою годиною, суттєвою перервою. Просто 4 години писати тест - це нереально і нездорово для дитини", - розповів Вінницький.

А незабаром предметів стане п'ять

Він додав, що відповідно до законодавства, має бути чотири предмети. А загалом, Міністерство освіти рухається до практики п'яти предметів, яка існує в багатьох європейських країнах, у тому числі й у Польщі.

Випускний тест із п'яти предметів можуть запровадити вже у 2025 році (три обов'язкові та два на вибір).

"У 2025 році, якщо все буде добре, то випускний тест для випускників 11-го, а незабаром і 12-го класу буде п'яти предметним: три обов'язкові з двома предметами на вибір. Але не хочу нікого лякати: у 2024 році буде чотири предмети, і ми працюємо над тим, щоб оголосити, що це будуть за предмети і які будуть програми іспитів вже у вересні. Тому що ми розуміємо, що наші абітурієнти готуються протягом року, щоб скласти тест якнайкраще", - запевнив Вінницький.

До речі, раніше ми писали про те, що в Міносвіти назвали області, де студентам з 1 вересня доведеться навчатися онлайн.

А ще розповідали про те, які стипендії отримують студенти у 2023 році.

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