Очно чи онлайн: у МОН назвали області, де студенти будуть змушені навчатися вдома

Незабаром в Україні починається новий навчальний рік до університетів вирушать тисячі студентів. Минулий навчальний рік був для багатьох складним, частині студентів довелося навчатись онлайн. У МОН назвали області України, де наступного навчального року будуть офлайн-заняття, а де знову буде онлайн.

Як повідомив заступник міністра освіти та науки України Михайло Вінницький в інтерв'ю для " Факти ", вишам рекомендується переходити на очне навчання.

За словами Вінницького, тривале навчання онлайн негативно впливає на якість освіти. І хоча вишам рекомендують переходити на офлайн-формат, безпека залишається головним пріоритетом. Усі установи повинні мати надійні укриття.

Очне (офлайн-формат) навчання рекомендовано на тих територіях, де немає небезпеки артилерійського обстрілу або С-300.

"І Міносвіти, і держава працюють над тим, щоб допомогти навчальним закладам забезпечити наявність облаштованих укриттів. Хоча це й не завжди вдається. Є різноманітні можливості, міста та заклади", - сказав заступник міністра.

Він назвав міста, де на цей час офлайн навчання студентів неможливе, навіть за наявності добрих укриттів.

"Я хочу відповідально заявити, що не йдеться про Запоріжжя, про Харків, очевидно, про Миколаїв і Херсон, і навіть не про Одесу. Але Київ, Тернопіль, Вінниця, Франківськ, Львів і так далі, де є періодичні тривоги, але безпосередньої загрози артилерії чи наземних дій немає, ми рекомендуємо виходити в офлайн", - наголосив Вінницький.

Також названо причини, які знижують якість освітнього процесу: