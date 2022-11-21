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Низький тиск, або гіпотонія: коли це норма, а коли бити на сполох

Фото: В яких випадках низький тиск це норма (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Низький тиск, або гіпотонія - це зниження артеріального тиску нижче 100/60 мм рт. ст. Частіше такий стан буває у жінок і він може непокоїти, а може бути звичним. Але в деяких випадках треба бити на сполох.

Про це розповіла сімейна лікарка Тетяна Рибка.

Що відчувають гіпотоніки?

Це головокружіння, сонливість зранку, слабкість.

В таких людей часто холодні кінцівки та вони швидко мерзнуть. При зміні положення тіла з'являються мушки перед очима.

Коли це норма, а коли бити на сполох?

Якщо у вас завжди був низький тиск, скільки себе пам'ятаєте, то це можна вважати такою особливістю вашої серцево-судинної та нервової системи. Це первинна гіпотонія.

Вторинна - причиною може бути захворювання, наприклад, анемія, неправильна робота щитовидної залози, наднирників, патологія серця, клапанів, після прийому деяких ліків чи некоректної дози антигіпертензивних препаратів у гіпертоніків.

Якщо низький тиск турбує останні дні/тижні/місяці, обов'язково зверніться до лікаря для пошуку причини та лікування такого стану.

Тиск також може знижуватися внаслідок зневоднення при інфекційних захворюваннях та у спеку. Зниження об'єму циркулюючої крові призводить до зниження артеріального тиску.

Краще профілактувати такий стан та вчасно поповнювати водний баланс організму.

Як можна покращити самопочуття при первинній гіпотонії?

Найефективніше - впливати на складові артеріального тиску.

Вживати достатню кількість рідини. Чим більше рідини, тим більше об'єм циркулюючої крові і вище артеріальний тиск.

Бути фізично активними, займатися спортом. Чим краще треноване серце, тим більше його сила скорочень. Також під час фізичних навантажень звужуються судини, а тиск підвищується.

Правильно харчуватися. Важливо приймати їжу часто та невеликими порціями. Коли немає переїдань, немає відтоку крові у шлунково-кишковий тракт для перетравлення великої кількості їжі.

Зранку не різко вставати з ліжка. Спочатку треба сісти на пару хвилин, обережно встати та постояти, тримаючись за опору. Особливо це стосується людей старшого віку, у яких часто буває ортостатична гіпотензія (зниження артеріального тиску при зміні положення тіла).

В разі погіршення стану, варто звернутися за допомогою.

Крім того читайте про одну звичку, яка знижує ризик високого кров'яного тиску.

Також ми писали, чому насправді скаче тиск, і як з цим впоратися.

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