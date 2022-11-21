Низкое давление, или гипотония: когда это норма, а когда бить тревогу

Что испытывают гипотоники?

Это головокружение, сонливость с утра, слабость.

У таких людей часто холодные конечности и они быстро мерзнут. При изменении положения тела возникают мушки перед глазами.

Когда это норма, а когда бить тревогу?

Если у вас всегда было низкое давление, сколько себя помните, это можно считать такой особенностью вашей сердечно-сосудистой и нервной системы. Это первичная гипотония.

Вторичная – причиной может быть заболевание, например, анемия, неправильная работа щитовидной железы, надпочечников, патология сердца, клапанов, после приема некоторых лекарств или некорректной дозы антигипертензивных препаратов у гипертоников.

Если низкое давление беспокоит последние дни/недели/месяцы, обратитесь к врачу для поиска причины и лечения такого состояния.

Давление также может снижаться вследствие обезвоживания при инфекционных заболеваниях и в жару. Снижение объема циркулирующей крови приводит к снижению АД.

Лучше профилактировать такое состояние и своевременно пополнять водный баланс организма.

Как улучшить самочувствие при первичной гипотонии?

Самое эффективное – воздействовать на составляющие артериального давления.

Употреблять достаточное количество жидкости. Чем больше жидкости, тем больше объем циркулирующей крови и выше АД.

Быть физически активными, заниматься спортом. Чем лучше тренировано сердце, тем больше его сила сокращений. Также при физических нагрузках сужаются сосуды, а давление повышается.

Правильно питаться. Важно принимать пищу часто и небольшими порциями. Когда нет перееданий, нет оттока крови в желудочно-кишечный тракт для переваривания большого количества пищи.

Утром не резко вставать с постели. Сначала нужно сесть на пару минут, осторожно встать и постоять, держась за опору. Особенно это касается людей постарше, у которых часто бывает ортостатическая гипотензия (снижение артериального давления при изменении положения тела).

В случае ухудшения состояния следует обратиться за помощью.