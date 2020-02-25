Низкие зарплаты и плохая медицина: стало известно о новых бедах Крыма

Как Крым живет в 2020 году - рассказал турист из России (коллаж РБК-Украина)

Аннексированный Крым страдает от высоких цен, низких зарплат, плохой медицины и других бед

Крым после российской аннексии стал жить намного хуже. Об этом рассказал блогер из РФ, который побывал на полуострове в 2020 году.

В частности, петербуржец Илья недавно перечислил все минусы жизни в Крыму, среди которых выделил низкие зарплаты, плохой сервис, неудовлетворительный уровень медицины и многое другое.

Недостатки жизни в Крыму

Первым пунктом блогер поставил именно очень маленькие зарплаты жителей Крыма. Как следствие этого - у людей низкая платежеспособность. При этом, многие продукты и бытовая техника стоят очень дорого, а качество товаров сильно хромает. А большие сетевые магазины на полуостров не заходят из-за санкций.

Также Илья отметил отвратительный уровень сервиса: люди хамят и работают спустя рукава.

Кроме того, крымчане постоянно жалуются на низкий уровень медицины. С лекарствами на полуострове, говорит блогер, тоже большие проблемы.

В числе других проблем, с которыми столкнулся Крым и местные жители после аннексии, россиянин выделяет такие:

проблемы с банками

беда с развлечениями

никаких полетов за границу, да и визу получить нереально трудно

почти невозможно заказать товары за границей

беда с интернетом

дикие цены на автомобили - все в полтора раза дороже, чем в России

"адовая" стоимость доставки чего-либо с "большой земли"

никто не любит соблюдать правила дорожного движения

Также Илья говорит, что в Крыму при российских "властях" коррупция стала "дикой и безудержной".

"Этот прекрасный полуостров разворовывают все, кому не лень", - подметил блогер-путешественник.

А вот среди плюсов Крыма Илья выделил лишь один - "чудесный, волшебный, прекрасный климат".

Напомним, что недавно BlaBlaCar перестал работать в Крыму из-за санкций против России.