Низькі зарплати і погана медицина: стало відомо про нові біди Криму

Як Крим живе в 2020 році - розповів турист з Росії (колаж РБК-Україна)

Анексований Крим страждає від високих цін, низьких зарплат, поганої медицини та інших бід

Крим після російської анексії став жити набагато гірше. Про це розповів блогер з РФ, який побував на півострові в 2020 році.

Зокрема, петербуржець Ілля нещодавно перерахував всі мінуси життя в Криму, серед яких виділив низькі зарплати, поганий сервіс, незадовільний рівень медицини і багато іншого.

Недоліки життя в Криму

Першим пунктом блогер поставив саме дуже маленькі зарплати жителів Криму. Як наслідок цього - у людей низька платоспроможність. При цьому, багато продуктів та побутова техніка коштують дуже дорого, а якість товарів сильно кульгає. А великі мережеві магазини на півострів не заходять через санкції.

Також відзначив Ілля огидний рівень сервісу: люди грубіянять і працюють абияк.

Крім того, кримчани постійно скаржаться на низький рівень медицини. З ліками на півострові, каже блогер, теж великі проблеми.

В числі інших проблем, з якими зіткнувся Крим і місцеві жителі після анексії, росіянин виділяє такі:

проблеми з банками

біда з розвагами

ніяких польотів за кордон, та й візу отримати нереально важко

майже неможливо замовити товари за кордоном

біда з інтернетом

дикі ціни на автомобілі - все в півтора рази дорожче, ніж в Росії

скажена вартість доставки чого-небудь з "великої землі"

ніхто не любить дотримуватися правил дорожнього руху

Також Ілля каже, що в Криму при російських "владі" корупція стала "дикою і нестримною".

"Цей прекрасний півострів розкрадають усі, кому не лінь", - зазначив блогер-мандрівник.

А ось серед плюсів Криму Ілля виділив лише один - "чудовий, чарівний, прекрасний клімат".

Нагадаємо, що нещодавно BlaBlaCar перестав працювати в Криму через санкції проти Росії.