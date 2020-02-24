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Часть Украины может уйти под воду: появилась карта затопления

STYLERЖизнь    24.02.2020 - 20:11
Часть Украины может уйти под воду: появилась карта затопления
Таяние ледника Туэйтс грозит затоплением территории Украины (коллаж РБК-Украина)

Весь мир в ближайшем будущем может затопить. Украинцы тоже пострадают

Территория Украины уже скоро может уйти под воду. Больше всего пострадают южные области нашей страны - Одесская и Херсонская. Так, городки Скадовск, Лазурное и остров Джарылгач могут полностью исчезнуть с карты. Кроме того, затопить может и Крым, который аннексирован Россией.

Все дело в ледниках. Так, по словам специалистов, ледник Туэйтс в Антарктиде уже сейчас теряет 252 млрд тонн льда каждый год. Это соответствует 6% от глобального повышения уровня моря. Однако в ближайшее время все может стать еще хуже.

Ученые Университета Орегоны воспользовались редким несвойственным Антарктиде событием - свободными ото льда водами в западной части континента - и смогли с помощью подводных дронов проанализировать потоки воды, омывающие ледник.

Результаты исследования оказались весьма плачевными: со всех сторон ледник окружен потоками теплой глубинной океанической воды. Теплые океанические течения могут еще больше дестабилизировать ситуацию с ледником, размеры которого настолько большие, что соответствует площади Великобритании. Количества льда в Туэйтсе так много, что его растапливания будет достаточно, чтобы поднять глобальный уровень океану более чем на 65 см.

Также о назревающей катастрофе говорит и то, что недавно из-под постоянно тающего ледника показался новый грунтовый остров. Именно тогда Туэйтсу дали прозвище "ледник судного дня".

Согласно карте, которую опубликовали исследователи, Украине повышение уровня моря грозит частичным затоплением Херсонской и Одесской областей, а также исчезновением под морскими водами Черноморского биосферного заповедника, в котором обитают около 120 занесенных в Красную книгу Украины видов животных. Также затопит значительную часть Крымского полуострова.

Часть Украины может уйти под воду: появилась карта затопления

Часть Украины может уйти под воду: появилась карта затопления

Часть Украины может уйти под воду: появилась карта затопления

Таяние ледника Туэйтс в Антарктиде грозит Украине (скриншот)

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