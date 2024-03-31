Ніжний торт-суфле "Пташине молоко". Фантастичний десерт зі смаком дитинства (рецепт з відео)

Багато хто пам'ятає неймовірний десерт "Пташине молоко". Ніжний шоколадний бісквіт та суфле з апельсиновою цедрою - ця смакота підкорила не одно серце. Як виявилося, приготувати такий торт зовсім не важко.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео з YouTube-каналу "Ваніль і Шоколад".
Почнемо приготування. Додайте у сметану амоній, потім "пригасіть" соду оцтом та додайте її до суміші. Далі введіть у тісто цедру, какао, дрібку солі та трохи ванілі, а також м'яке вершкове масло. Ретельно вимішайте усе це міксером або блендером (останній варіант краще, адже так ретельніше подрібниться цедра).
Потім збийте яйця з цукром й введіть її у суміш з какао та сметаною. Починайте поступово додавати борошно, у вас має вийти рідке тісто.
Виливайте його у застелену пергаментом та змащену маслом форму для запікання. Відправляйте деко у розігріту до 170 градусів духовку. Бісквіт пропечеться приблизно за 40 хвилин.
У цей час займіться приготуванням суфле. Змішайте у каструлі молоко, манну крупу, половину цукрової пудри та цедру. Потім зваріть крем. Поставте каструлю на невеликий вогонь та ретельно його мішайте.
Коли крем буде готовий, перелийте його в миску й додайте туди лимонний сік. Ретельно "перебийте" усе це блендером. Крем має стати "гладеньким" та однорідним. Накрийте миску з майбутнім суфле плівкою та дайте йому охолонути.
Збийте в окремій мисці другу частину пудру та масла. Потім змішайте це з охолодженим кремом й починайте збирати торт.
Переверніть бісквіт рівною стороною догори й викладіть на нього крем. Важливо, аби поверхня торта була рівною, аби суфле рівномірно "вляглося".
Коли ви викладете крем, зверху можете прикрасити десерт какао. Поставте торт у холодильник приблизно на 2 години, і після цього можете подавати "Пташине молоко" на стіл.
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