Нежный торт-суфле "Птичье молоко". Фантастический десерт со вкусом детства (рецепт с видео)

Многие помнят невероятный десерт "Птичье молоко". Нежный шоколадный бисквит и суфле с апельсиновой цедрой - эта вкуснятина покорила не одно сердце. Как оказалось, приготовить такой торт совсем не сложно.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео из YouTube-канала "Ваніль і Шоколад".
Начнем приготовление. Добавьте в сметану аммоний, затем погасите соду уксусом и добавьте ее к смеси. Далее введите в тесто цедру, какао, щепотку соли и немного ванили, а также мягкое сливочное масло. Тщательно вымешайте все это миксером или блендером (последний вариант лучше, ведь так более тщательно измельчится цедра).
Затем взбейте яйца с сахаром и введите в смесь с какао и сметаной. Начинайте постепенно добавлять муку, у вас должно получиться жидкое тесто.
Выливайте его в застеленную пергаментом и смазанную маслом форму для запекания. Отправляйте противень в разогретую до 170 градусов духовку. Бисквит пропечется примерно за 40 минут.
В это время займитесь приготовлением суфле. Смешайте в кастрюле молоко, манную крупу, половину сахарной пудры и цедру. Затем сварите крем. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и тщательно перемешайте.
Когда крем будет готов, перелейте его в миску и добавьте лимонный сок. Тщательно "взбейте" все это блендером. Крем должен стать "гладеньким" и однородным. Накройте миску с будущим суфле пленкой и дайте ему остыть.
Взбейте в отдельной миске вторую часть пудра и масла. Затем смешайте это с охлажденным кремом и начинайте собирать торт.
Переверните бисквит ровной стороной вверх и выложите на него крем. Важно, чтобы поверхность торта была ровной, чтобы суфле равномерно "улеглось".
Когда вы выложите крем, сверху можете украсить десерт како. Поставьте торт в холодильник примерно на 2 часа и после этого можете подавать "Птичье молоко" на стол.
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