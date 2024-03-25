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Пам'ятаєте тістечка "Персики"? Виявилося, їх зовсім не важко приготувати (рецепт з відео)

Понеділок 25 березня 2024 18:06
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Пам'ятаєте тістечка "Персики"? Виявилося, їх зовсім не важко приготувати (рецепт з відео) Як приготувати тістечка "Персики" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Багато хто пам'ятає ще з дитинства ніжне тістечко "Персик". Дві кольорові половинки з тіста та солодка начинка зі згущеного молока не тільки дуже смачні, а ще й ефектні. Втім, багато хто не наважується приготувати тістечка самостійно, адже здається, що це важко. Але блогерка Юлія з ніком "_lady.stegantseva_" показала дуже простий рецепт, завдяки якому зробити "Персики" зможе кожен.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким дівчина поділилася в Instagram.

Для того, аби приготувати тістечка "Персики", вам знадобляться такі інгредієнти:

  • 2 яйця
  • 170 грамів цукру
  • 60 грамів вершкового масла
  • 60 грамів сметани
  • 360 грамів борошна
  • 3 гр. розпушувача
  • ванільний цукор.

Для начинки візьміть такі продукти:

  • 120 гр. вершкового масла
  • 170 гр. вареного згущеного молока.

Почнемо приготування. Збийте міксером яйця та цукор, на це потрібно витратити 3-4 хвилини, поки не утвориться піна. Потім додавайте туди розтоплене масло та жирну сметану. Ще раз усе збийте міксером.

А в іншій мисці змішайте борошно, розпушувач та трохи ваніліна. Додавайте суміш до збитих яєць поступово, приблизно у три етапи.

Спочатку збивайте тісто міксером, а потім вимішуйте його руками. Тісто для майбутніх "персиків" буде м'яким, загорніть його у харчову плівку та покладіть у холодильник на 30 хвилин.

Потім діставайте тісто та діліть його на однакові шматочки, кожен з яких сформуйте з них кульки.

Пам'ятаєте тістечка &quot;Персики&quot;? Виявилося, їх зовсім не важко приготувати (рецепт з відео)

Зробіть "приплюснуті" половинки (скріншот)

Викладіть їх на пергамент та деко, та запечіть у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці. На це потрібно 15-18 хвилин. Готові половинки мають охолонути.

А поки можна приготувати начинку. Збийте міксером вершкове масло та варене згущене молоко, у вас має вийти м'який крем.

Потім беріть половинки тістечок, в кожній зробіть ложкою невеликі отвори, викладіть туди начинку й об'єднайте їх, ніби персик.

Як пофарбувати тістечка "Персики"

Візьміть будь-яку суміш для фруктового желе червоного кольору. Розведіть її у воді та дуже швидко обмокніть тістечка, аби вони не встигли розм'якнути. Також можете взяти звичайний фруктовий сік - червоний або помаранчевий. Потім обваляйте "персики" в цукрі та можете куштувати.

Рецепт тістечка "Персик" - відео

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