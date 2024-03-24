Бомбезні крильця в кока-колі. Приготуйте цю смакоту, якщо втомились від звичайних страв
Блогерка-китаянка з ніком "Міс кола", яка нині мешкає в Україні та активно вивчає мову нашої країни, поділилася неймовірним рецептом, який точно сподобається тим, хто втомився від звичайних страв. Якщо це про вас - спробуйте приготувати бомбезні крильця, тушковані у кока-колі, ви будете ошелешені тим, наскільки це смачно.
Про рецепт крилець в колі розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яке блогерка розмістила в Instagram.
Для приготування крилець вам знадобляться такі інгредієнти:
- 500 грамів курячих крилець
- 40-50 грамів соєвого соусу
- 330 мілілітрів кока-коли
- 1 "зірочка" бодяну
- дрібка солі
- маленький шматочок свіжого імбиру
- кунжут, зелена цибуля - на смак.
Почнемо приготування. Спочатку залийте крильця водою, добре промийте їх, розріжте на дві частини, а також зробіть невеличкі надрізи, аби м'ясо краще просочилося маринадом.
Обсушіть крильця паперовими рушниками, перекладіть їх у миску. Залийте їх 20 грамами соєвого соусу і підсоліть. Добре усе перемішайте та залиште крильця на 20 хвилин.
Потім візьміть глибоку пательню (бажано "вок"). Нагрійте її на вогні, додайте трохи олії, а потім викладіть "зірочку" бодяну й нарізаний тоненькими кільцями імбир. Далі викладіть у пательню крильця й обсмажте їх до золотавої скоринки.
Далі залийте їх залишками соєвого соусу й колою. Протушкуйте крильця під кришкою, достатньо усього 20 хвилин. А перед подачею посипте їх кунжутом та нарізаною зеленою цибулею.
Крильця у кока-колі - рецепт на відео
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