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Бомбезні крильця в кока-колі. Приготуйте цю смакоту, якщо втомились від звичайних страв

Неділя 24 березня 2024 21:35
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Бомбезні крильця в кока-колі. Приготуйте цю смакоту, якщо втомились від звичайних страв Як приготувати крильця в колі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Блогерка-китаянка з ніком "Міс кола", яка нині мешкає в Україні та активно вивчає мову нашої країни, поділилася неймовірним рецептом, який точно сподобається тим, хто втомився від звичайних страв. Якщо це про вас - спробуйте приготувати бомбезні крильця, тушковані у кока-колі, ви будете ошелешені тим, наскільки це смачно.

Про рецепт крилець в колі розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яке блогерка розмістила в Instagram.

Для приготування крилець вам знадобляться такі інгредієнти:

  • 500 грамів курячих крилець
  • 40-50 грамів соєвого соусу
  • 330 мілілітрів кока-коли
  • 1 "зірочка" бодяну
  • дрібка солі
  • маленький шматочок свіжого імбиру
  • кунжут, зелена цибуля - на смак.

Почнемо приготування. Спочатку залийте крильця водою, добре промийте їх, розріжте на дві частини, а також зробіть невеличкі надрізи, аби м'ясо краще просочилося маринадом.

Обсушіть крильця паперовими рушниками, перекладіть їх у миску. Залийте їх 20 грамами соєвого соусу і підсоліть. Добре усе перемішайте та залиште крильця на 20 хвилин.

Потім візьміть глибоку пательню (бажано "вок"). Нагрійте її на вогні, додайте трохи олії, а потім викладіть "зірочку" бодяну й нарізаний тоненькими кільцями імбир. Далі викладіть у пательню крильця й обсмажте їх до золотавої скоринки.

Далі залийте їх залишками соєвого соусу й колою. Протушкуйте крильця під кришкою, достатньо усього 20 хвилин. А перед подачею посипте їх кунжутом та нарізаною зеленою цибулею.

Крильця у кока-колі - рецепт на відео

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