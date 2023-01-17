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Ніжний та неймовірно смачний домашній зефір: ви точно забудете про покупний!

Як зробити смачний домашній зефір (фото: facebook.com)
Автор: Анна Шиканова

Приготувати смачний, ніжний та повітряний зефір можна самостійно. Вам знадобиться зовсім небагато часу та інгредієнтів.

Як зробити домашній зефір вдома самостійно, розповіли у La Torta на сторінці у Facebook.

Складові:

  • Пюре малини (полуниці або інших ягід) - 130 мл
  • Вода – 40 мл
  • Агар-агар - 6 г
  • Цукор - 130 г
  • Сироп глюкози – 30 г

Для меренги:

  • Білок – 40 г
  • Цукор - 50 г

Спосіб приготування:

Фруктове пюре налийте в сотейник, додайте воду, цукор, сироп глюкози та агар-агар. Поставте на вогонь і варіть доти, доки не з'являться бульбашки. Постійно помішуйте. Потім прокип'ятіть.

Для меренги збийте білок із цукром до білої густої піни. Готовий сироп наливайте поступово в меренгу, а потім ретельно ще раз збийте. Готову суміш складіть у кондитерський мішок із насадкою "зірка".

Застеліть лист пергаментним папером і акуратно з кондитерського мішка видавлюйте масу у формі зефіру. Дайте трохи постояти. Потім можна поєднати дві половинки між собою і трохи натиснути, щоб вони з'єдналися.

Посипати готовий зефір можна цукровою пудрою – до смаку. Для приготування зефіру можна використовувати будь-які фрукти – але у вигляді пюре. Для яблучного зефіру пюре можна зробити зі свіжих яблук.

Ще одним рецептом домашнього зефіру поділилася кулінарка Лілія Цвіт:

До речі, раніше ми писали, скільки цукру можна давати дітям.

А ще розповідали про те, як зробити мармурове шоколадне печиво, яке так люблять діти.

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