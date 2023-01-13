Мармурове шоколадне печиво за найпростішим рецептом

Шоколадне печиво чудово порадує дітей та стане доповненням до перегляду фільму під час зимових вихідних. Готується таке печиво дуже легко і вам знадобиться година часу та мінімум інгредієнтів.

Найпростішим рецептом мармурового шоколадного печива поділилася фуд-блогерка Яна Гордіновська на своїй сторінці в Instagram.

Що вам знадобиться:

Какао - 60 г

Борошно - 150 г

Цукрова пудра – 300 г

Вершкове масло - 60 г

Яйця – 2 шт.

Розпушувач – 1 ч. ложка

Сіль - щіпка

Ванільний екстракт або ванілін

Як приготувати мармурове шоколадне печиво (фото: instagram.com/gordynovskaya)

Спосіб приготування

Какао потрібно просіяти, щоб не було грудок. Також потрібно просіяти й борошно. Змішайте какао та борошно, додайте 200 г цукрової пудри. Перемішати, додати розпушувач і дрібку солі.

Вершкове масло потрібно трохи розм'якшити та додати в суміш, потім збити яйця і змішати суміш, яйця, масло і ванілін. Тісто потрібно вимішувати руками.

Коли тісто припинить прилипати до рук, накрийте його харчовою плівкою і поставте в холодильник на 40 хвилин.

На лист застеліть пергаментний папір і приготуйте тарілку зі 100 г цукрової пудри - для обвалення печива.

З тіста сформуйте невеликі кульки, обваляйте їх у цукровій пудрі. Потім викладайте на лист.

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте печиво 15 хвилин. Як тільки поверхня печива затвердіє, можна витягати та подавати до чаю.