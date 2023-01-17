Нежный и невероятно вкусный домашний зефир: вы точно забудете о покупном!

Приготовить вкусный, нежный и воздушный зефир можно самостоятельно. Вам понадобится совсем немного времени и ингредиентов.
Как сделать домашний зефир дома самостоятельно, рассказали в La Torta на странице в Facebook.
Для меренги:
Фруктовое пюре налейте в сотейник, добавьте воду, сахар, сироп глюкозы и агар-агар. Поставьте на огонь и варите до тех пор, пока не появятся пузыри. Постоянно помешивайте. Потом прокипятите.
Для меренги взбейте белок с сахаром до белой густой пены. Готовый сироп наливайте постепенно в меренгу, а потом тщательно еще раз взбейте. Готовую смесь сложите в кондитерский мешок с насадкой "звезда".
Застелите противень пергаментной бумагой и аккуратно из кондитерского мешка выдавливайте массу в форме зефира. Дайте немного постоять. Потом можно соединить две половинки между собой и немного нажать, чтобы они соединились.
Посыпать готовый зефир можно сахарной пудрой - по вкусу. Для приготовления зефира можно использовать любые фрукты - но в виде пюре. Для яблочного зефира пюре можно сделать из свежих яблок.
Еще одним рецептом домашнего зефира поделилась кулинарка Лилия Цвит:
Кстати, ранее мы писали о том, сколько сахара можно давать детям.
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