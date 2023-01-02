Скільки цукру можна вживати дитині щодня та у яких продуктах його найбільше

Скільки солодкого можна їсти дітям (freepik)

Під час новорічних свят, коли дітям дарують багато солодощів, варто знати, скільки цукру за день можна з'їсти дитині. Також при виборі солодощів варто звертати увагу на етикетки.

Про це повідомляє МОЗ України у Telegram.