Скільки цукру можна вживати дитині щодня та у яких продуктах його найбільше
Під час новорічних свят, коли дітям дарують багато солодощів, варто знати, скільки цукру за день можна з'їсти дитині. Також при виборі солодощів варто звертати увагу на етикетки.
Про це повідомляє МОЗ України у Telegram.
Яка добова норма цукру для дітей
Лікар кажуть, що добова норма цукру для дітей за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров’я 25 г або 5 чайних ложок без гірки.
Також ВООЗ рекомендує обмежити споживання цукру впродовж усього життя, а дітям до 2 років взагалі не рекомендовано вживати додані цукри.
Щоб зменшити кількість цукру у раціоні, фахівці радять:
- Привчати дітей пити воду, а не солодкі напої.;
- Під час приготування страв вдома кладіть менше цукру, ніж у рецепті;
- Замість морозива робіть домашній йогурт без цукру або збивайте вершки у блендері зі свіжими фруктами;
- Замініть цукерки фруктами;
- Мед та сухофрукти бажано обмежити до 2 порцій на день (одна порція становить 15 г);
- Обирайте продукти з мінімальним вмістом цукру. Важливо перевіряти етикетки на продуктах - цукор додають не лише в солодощі, але й у соуси, напівфабрикати.
Найбільше прихованого цукру є у таких продуктах промислового виробництва:
- йогуртах;
- солодких напоях;
- фруктових соках;
- переробленому м’ясі: сосисках, сардельках, ковбасі;
- соусах.
Важливо, що зловживання цукром призводить до ризику розвитку таких хвороб:
- ожиріння;
- цукровий діабет;
- карієс.
Раніше ми повідомляли, як цукор впливає на організм.
Також вчені називали популярний овоч, який знижує рівень цукру в крові.