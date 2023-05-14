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"Ніжний, немов хмаринка": як приготувати найсмачніший яблучний пиріг (відео)

Як приготувати яблучний пиріг із меренгою (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Існує безліч варіантів яблучного пирога. А ось у поєднанні з меренгою він справді смакує дивовижно. Спробуйте приготувати такий і цей рецепт точно стане вашим улюбленим.

Рецептом поділилась кулінарний блогер Anny Cooking на своїй сторінці в Instagram.

Пиріг з яблуками і меренгою

"Яблучний пиріг із меренгою для мене найсмачнішій зі всіх пирогів. І ніжний він, немов хмаринка", - пише кулінар.

Інгредієнти на форму 21 см:

  • 80 г м'якого масла
  • 80 г цукру, ваніль
  • 3 жовтки
  • 80 г сметани
  • 150 г борошна
  • 8 г розпушувача
  • 1 ст. л. молока

Начинка:

  • 4-5 яблук
  • 1/3 ч. л. кориці,
  • 30 г крохмалю
  • 1 ст. л. лимонного соку (за бажанням)

Меренга:

  • 3 білки
  • 80 г цукру

Як приготувати

М‘яке масло з‘єднайте з цукром, збивайте міксером до білого кольору приблизно протягом 3 хв. Додайте по одному жовтки, щоразу збивайте по 1 хв. Тоді додайте сметану, знову збивайте, просійте борошно, розпушувач, додайте молоко і замішайте густе пухке тісто.

Викладіть тісто в форму, застелену пергаментом, зробіть невеликі бортики ложкою.

Яблука почистьте, дрібно наріжте, змішайте з корицею і крохмалем, викладіть зверху тіста.

Випікайте 35 хв за температури 180 градусів в попередньо розігрітій духовці.

Для меренги збийте цукор з білками до стійких піків, викладіть поверх яблук і допікайте ще 15 хв.

Пиріг охолодіть і смакуйте!

Раніше ми ділились рецептом бюджетного пляцка-суфле, який готується за 10 хвилин.

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