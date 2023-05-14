"Нежный, как облачко": как приготовить самый вкусный яблочный пирог (видео)

Существует множество вариантов яблочного пирога. А вот в сочетании с меренгой он действительно имеет удивительный вкус. Попробуйте приготовить такой и этот рецепт точно станет вашим любимым.
Рецептом поделилась кулинарный блогер Anny Cooking на своей странице в Instagram.
"Яблочный пирог с меренгой для меня самый вкусный из всех пирогов. И нежный он словно облако", - пишет кулинар.
Ингредиенты на форму 21 см:
Начинка:
Меренга:
Мягкое сливочное масло соедините с сахаром, взбивайте миксером до белого цвета приблизительно 3 мин. Добавьте по одному желтки, каждый раз взбивайте по 1 мин. Тогда добавьте сметану, снова взбивайте, просейте муку, разрыхлитель, добавьте молоко и замесите густое рыхлое тесто.
Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом, сделайте небольшие бортики ложкой.
Яблоки почистите, мелко нашинкуйте, смешайте с корицей и крахмалом, выложите сверху тесто.
Выпекайте 35 мин при температуре 180 градусов в предварительно разогретой духовке.
Для меренги взбейте сахар с белками до стойких пиков, выложите сверху яблок и допекайте еще 15 мин.
Пирог охладите и можете наслаждаться им!
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