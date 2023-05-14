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"Нежный, как облачко": как приготовить самый вкусный яблочный пирог (видео)

Как приготовить яблочный пирог с меренгой (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Существует множество вариантов яблочного пирога. А вот в сочетании с меренгой он действительно имеет удивительный вкус. Попробуйте приготовить такой и этот рецепт точно станет вашим любимым.

Рецептом поделилась кулинарный блогер Anny Cooking на своей странице в Instagram.

Пирог с яблоками и меренгой

"Яблочный пирог с меренгой для меня самый вкусный из всех пирогов. И нежный он словно облако", - пишет кулинар.

Ингредиенты на форму 21 см:

  • 80 г мягкого сливочного масла
  • 80 г сахара, ваниль
  • 3 желтка
  • 80 г сметаны
  • 150 г муки
  • 8 г разрыхлителя
  • 1 ст. л. молока

Начинка:

  • 4-5 яблок
  • 1/3 ч. л. корицы,
  • 30 г крахмала
  • 1 ст. л. лимонного сока (по желанию)

Меренга:

  • 3 белка
  • 80 г сахара

Как приготовить

Мягкое сливочное масло соедините с сахаром, взбивайте миксером до белого цвета приблизительно 3 мин. Добавьте по одному желтки, каждый раз взбивайте по 1 мин. Тогда добавьте сметану, снова взбивайте, просейте муку, разрыхлитель, добавьте молоко и замесите густое рыхлое тесто.

Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом, сделайте небольшие бортики ложкой.

Яблоки почистите, мелко нашинкуйте, смешайте с корицей и крахмалом, выложите сверху тесто.

Выпекайте 35 мин при температуре 180 градусов в предварительно разогретой духовке.

Для меренги взбейте сахар с белками до стойких пиков, выложите сверху яблок и допекайте еще 15 мин.

Пирог охладите и можете наслаждаться им!

Раньше мы делились рецептом бюджетного пляцка-суфле, который готовится за 10 минут.

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