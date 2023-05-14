"Нежный, как облачко": как приготовить самый вкусный яблочный пирог (видео)

Как приготовить яблочный пирог с меренгой (коллаж: Styler)

Существует множество вариантов яблочного пирога. А вот в сочетании с меренгой он действительно имеет удивительный вкус. Попробуйте приготовить такой и этот рецепт точно станет вашим любимым.

Рецептом поделилась кулинарный блогер Anny Cooking на своей странице в Instagram.

Пирог с яблоками и меренгой "Яблочный пирог с меренгой для меня самый вкусный из всех пирогов. И нежный он словно облако", - пишет кулинар. Ингредиенты на форму 21 см: 80 г мягкого сливочного масла

80 г сахара, ваниль

3 желтка

80 г сметаны

150 г муки

8 г разрыхлителя

1 ст. л. молока Начинка: 4-5 яблок

1/3 ч. л. корицы,

30 г крахмала

1 ст. л. лимонного сока (по желанию) Меренга: 3 белка

80 г сахара Как приготовить Мягкое сливочное масло соедините с сахаром, взбивайте миксером до белого цвета приблизительно 3 мин. Добавьте по одному желтки, каждый раз взбивайте по 1 мин. Тогда добавьте сметану, снова взбивайте, просейте муку, разрыхлитель, добавьте молоко и замесите густое рыхлое тесто. Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом, сделайте небольшие бортики ложкой. Яблоки почистите, мелко нашинкуйте, смешайте с корицей и крахмалом, выложите сверху тесто. Выпекайте 35 мин при температуре 180 градусов в предварительно разогретой духовке. Для меренги взбейте сахар с белками до стойких пиков, выложите сверху яблок и допекайте еще 15 мин. Пирог охладите и можете наслаждаться им! Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СМАЧНІ ДОМАШНІ РЕЦЕПТИ (@anny.cooking)