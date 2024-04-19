Ніжний манікюр на кожен день: трендові дизайни, які зроблять вас найкрасивішою

Трендовий манікюр цієї весни

Так, коли йдеться про ніжні та весняні дизайни, багато хто одразу думає про френч або ж просто молочну базу. Насправді ж існує чимало варіантів, які додадуть вашому образу ефектності, але при цьому не будуть занадто яскравими.

Спробуйте намалювати квіти на нюдовій базі. Підбирайте кольори так, аби вони м'яко доповнювали один одного. Чудовий приклад - поєднання фіолетового, білого та бузкового відтінків на напівпрозорому покритті.

Ніжний квітковий манікюр (фото: instagram.com/gelsbybry)

До того ж ви можете експериментувати з малюнками. Декілька пальців можна залишити "класичними", з тим же френчем. А на інших малюйте квіти. Плюс таких дизайнів у тому, що вони сучасні й прості - такі візерунки здатний зробити кожен.

Ідеї манікюру (фото: instagram.com/gelsbybry)

Цей стиль сподобається усім. Мінімалісти зможуть обирати стримані та однокольорові малюнки, а фанати яскравого манікюру зможуть "відігратися", адже поєднань відтінків та варіантів квіточок безліч.

Весняний манікюр (фото: instagram.com/gelsbybry)