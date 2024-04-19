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Ніжний манікюр на кожен день: трендові дизайни, які зроблять вас найкрасивішою

Ніжний манікюр на короткі нігті (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Навесні багатьом жінкам хочеться додати до свого образу ніжності, у цьому допомагає стильний та актуальний манікюр. Цього сезону в трендах квіткові мотиви, які зроблять вас найкрасивішими та наймоднішими.

Який манікюр підійде жінкам будь-якого віку, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт Gazeta.pl, Instagram-сторінка нейл-блогерки Bryony Howell.

Трендовий манікюр цієї весни

Так, коли йдеться про ніжні та весняні дизайни, багато хто одразу думає про френч або ж просто молочну базу. Насправді ж існує чимало варіантів, які додадуть вашому образу ефектності, але при цьому не будуть занадто яскравими.

Спробуйте намалювати квіти на нюдовій базі. Підбирайте кольори так, аби вони м'яко доповнювали один одного. Чудовий приклад - поєднання фіолетового, білого та бузкового відтінків на напівпрозорому покритті.

Ніжний квітковий манікюр (фото: instagram.com/gelsbybry)

До того ж ви можете експериментувати з малюнками. Декілька пальців можна залишити "класичними", з тим же френчем. А на інших малюйте квіти. Плюс таких дизайнів у тому, що вони сучасні й прості - такі візерунки здатний зробити кожен. 

Ідеї манікюру (фото: instagram.com/gelsbybry)

Цей стиль сподобається усім. Мінімалісти зможуть обирати стримані та однокольорові малюнки, а фанати яскравого манікюру зможуть "відігратися", адже поєднань відтінків та варіантів квіточок безліч.

Весняний манікюр (фото: instagram.com/gelsbybry)

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, як вберегти блонд та не втратити красу волосся.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що станеться з людиною, якщо вона питиме молоко щодня.

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