Що станеться з людиною, якщо вона питиме молоко щодня

Молоко не просто так називають дуже корисним. Однак не всі знають, що буде, якщо пити його щодня, і чи взагалі можна це робити.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Parade, Вікіпедія.

Чим корисне молоко, кому його не варто пити, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

У чому користь молока

Представник Академії харчування та дієтології Рахаф Аль Бочі розповіла, що молоко містить у собі чимало поживних речовин. Воно багате на кальцій, магній, калій, вітамін D та багато інших важливих для здоров'я людини компонентів.

"Молоко дуже багате на поживні речовини, і його можна вживати щодня в рамках плану здорового харчування", - вважає експерт.

І якщо ви питимете молоко щодня (якщо у вас точно немає жодних протипоказань), користь і позитивний вплив можна буде помітити вже скоро. Йдеться про такі зміни:

ваші кістки стануть міцнішими

вам буде легше тримати фігуру в тонусі і не товстіти

серце почне краще працювати

ризик розвитку деменції знизиться

імунітет стане сильним

настрій буде добрим.

Що буде, якщо пити молоко щодня (ілюстрація: pixabay.com)

Скільки калорій у молоці

У 100 г коров'ячого молока з жирністю в 2% містяться 122 калорії. Також у ньому 8,2 г білка, 2,7 г насиченого жиру, 12 г вуглеводів.

Звичайно, козяче або рослинне молоко відрізняється від коров'ячого. Також існує знежирений варіант цього продукту, та навпаки - жирний.

Кому не можна пити молоко

Перед тим, як додавати до свого раціону якийсь продукт, завжди потрібно порадитися зі своїм лікарем. Загалом молоко не радять пити людям у яких: