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Більше ніякого "жовтого" блонду. Як вберегти колір волосся та не втратити красу

Понеділок 15 квітня 2024 21:34
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Більше ніякого "жовтого" блонду. Як вберегти колір волосся та не втратити красу Як захистити волосся від жовтизни (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Ідеальний блонд без жовтизни - мрія майже усіх жінок, які висвітлюють та фарбують волосся. Втім, після походу до перукаря та декількох днів колір шевелюри може змінюватися. Мало того, навіть натуральні білявки іноді стикаються з тим, що їхня зачіска починає тьмянішати.

Як білявкам доглядати за волоссям, аби воно не стало жовтим, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Gazeta.pl.

Захистіть волосся від сонця

Сонячні промені здатні нашкодити волоссю будь-якого кольору, також вони можуть негативно вплинути на стан шкіри і здоров'я в цілому. Але білявкам слід боятися сонця ще й тому, що воно здатне погіршити стан волосся та його колір.

При цьому неважливо, чи народилися ви білявкою, чи фарбуєте шевелюру. Ховайте волосся від сонця, використовуйте SPF не тільки для шкіри, а ще й для голови.

Більше ніякого &quot;жовтого&quot; блонду. Як вберегти колір волосся та не втратити красу

Що робити, щоб волосся не ставало жовтим (фото: freepik.com)

Не забувайте про маски

Біляве волосся потребує регулярного догляду, особливо домашнього. Якщо ви висвітлюєте пасма, вони швидше ставатимуть пористими та більш чутливими до сухості. Тому зволожуйте волосся й використовуйте кондиціонери.

Для догляду за волоссям білявкам чудово підійде домашня маска з авокадо та банана. Таку суміш можна наносити на шевелюру раз на тиждень.

Більше ніякого &quot;жовтого&quot; блонду. Як вберегти колір волосся та не втратити красу

Чому блонд стає жовтим (фото: freepik.com)

Використовуйте холодну воду

Звісно, мало хто любить холодний душ. Але ваше волосся точно сказало б "дякую", якби могло, за контрастні процедури. Річ у тому, що холодна вода, якщо ви будете ополіскувати нею шевелюру, допоможе утримувати вологу.

Кутикули закриються, завдяки чому біляве волосся не буде пересихати та жовтіти. Звісно, мити голову повністю у холодній воді не варто. Просто ополосніть нею чисте волосся.

Більше ніякого &quot;жовтого&quot; блонду. Як вберегти колір волосся та не втратити красуЯк вберегти блонд від жовтизни (фото: freepik.com)

До слова, раніше ми вже розповідали, як самостійно визначити, який у вас тип фігури.

Окрім цього, нещодавно стало відомо про головні помилки у догляді за трояндами.

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