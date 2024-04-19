Нежный маникюр на каждый день: трендовые дизайны, которые сделают вас самой красивой

Трендовый маникюр этой весны

Так, когда речь идет о нежных и весенних дизайнах, многие сразу думают о френче или просто молочной базе. На самом же деле существует немало вариантов, которые придадут вашему образу эффектности, но при этом не будут слишком яркими.

Попробуйте нарисовать цветы на нюдовой базе. Подбирайте цвета так, чтобы они мягко дополняли друг друга. Отличный пример - сочетание фиолетового, белого и сиреневого оттенков на полупрозрачном покрытии.

Нежный цветочный маникюр (фото: instagram.com/gelsbybry)

К тому же вы можете экспериментировать с рисунками. Несколько пальцев можно оставить "классическими", с тем же френчем. А на других рисуйте цветы. Плюс таких дизайнов в том, что они современны и просты - такие узоры способен сделать каждый.

Идеи маникюра (фото: instagram.com/gelsbybry)

Этот стиль понравится всем. Минималисты смогут выбирать сдержанные и одноцветные рисунки, а фанаты яркого маникюра смогут "отыграться", ведь сочетаний оттенков и цветочных вариантов множество.

Весенний маникюр (фото: instagram.com/gelsbybry)