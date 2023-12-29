Ніжний крабовий салат, який здивує навіть гурманів: як готувати

Що вам знадобиться:

Крабові палички - 250 г

Ананаси консервовані - 450 г

Сир твердий - 200 г

Кукурудза - 1 банка

Сіль, перець - до свого смаку

Майонез - 2 ст. ложки

Як готувати салат з крабових паличок

Сир та крабові палички нарізати дрібним кубиком. З ананасів злити сік, за потреби порізати. Всі ці інгредієнти потрібно змішати, додати консервовану кукурудзу. Потім додати сіль, спеції та заправити майонезом. Усе ретельно перемішати.

"Дуже швидко готується, а ще швидше зникає зі столу", - зазначає кулінарка.

У цей салат також можна додати відварені яйця. Якщо ви любите викладати салати шарами, то можна зробити так:

1 шар - крабові палички, майонез

2 шар - сир, майонез

3 шар - ананаси, майонез

4 шар - кукурудза, майонез