Ніжний крабовий салат, який здивує навіть гурманів: як готувати

Один з найпопулярніших салатів, які готують для святкового столу - це салат з крабових паличок. У кожного кухаря є свої перевірені рецепти, а ми пропонуємо вам спробувати дуже ніжний варіант, який багатьом сподобається.
Як приготувати ніжний салат з крабових паличок, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис кулінарки Юлії Сімончук в Instagram.
Сир та крабові палички нарізати дрібним кубиком. З ананасів злити сік, за потреби порізати. Всі ці інгредієнти потрібно змішати, додати консервовану кукурудзу. Потім додати сіль, спеції та заправити майонезом. Усе ретельно перемішати.
"Дуже швидко готується, а ще швидше зникає зі столу", - зазначає кулінарка.
У цей салат також можна додати відварені яйця. Якщо ви любите викладати салати шарами, то можна зробити так:
1 шар - крабові палички, майонез
2 шар - сир, майонез
3 шар - ананаси, майонез
4 шар - кукурудза, майонез
До речі, раніше ми писали про те, як приготувати дуже смачний салат з ананасами.
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