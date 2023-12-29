RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нежный крабовый салат, который удивит даже гурманов: как готовить

Как приготовить салат с крабовыми палочками (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Один из самых популярных салатов, которые готовят для праздничного стола – это салат из крабовых палочек. У каждого повара есть свои проверенные рецепты, а мы предлагаем вам попробовать очень нежный вариант, который понравится многим.

Как приготовить нежный салат из крабовых палочек, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение кулинарки Юлии Симончук в Instagram.

Что вам понадобится:

  • Крабовые палочки - 250 г
  • Ананасы консервированные - 450 г
  • Сыр твердый - 200 г
  • Кукуруза - 1 банка
  • Соль, перец - по своему вкусу
  • Майонез - 2 ст. ложки

Как готовить салат из крабовых палочек.

Сыр и крабовые палочки порезать маленьким кубиком. С ананасов слить сок, при необходимости порезать. Все эти ингредиенты необходимо смешать, добавить консервированную кукурузу. Затем добавить соль, специи и заправить майонезом. Все тщательно перемешать.

"Очень быстро готовится, а еще быстрее исчезает со стола", - отмечает кулинарка.

В этот салат также можно добавить отварные яйца. Если вы любите выкладывать салаты слоями, то можно сделать так:

1 слой – крабовые палочки, майонез

2 слой – сыр, майонез

3 слой – ананасы, майонез

4 слой – кукуруза, майонез

Читайте РБК-Украина в Google News
салатирецепт рікприготування стравпраздничный стол