Нежный крабовый салат, который удивит даже гурманов: как готовить

Что вам понадобится:

Крабовые палочки - 250 г

Ананасы консервированные - 450 г

Сыр твердый - 200 г

Кукуруза - 1 банка

Соль, перец - по своему вкусу

Майонез - 2 ст. ложки

Как готовить салат из крабовых палочек.

Сыр и крабовые палочки порезать маленьким кубиком. С ананасов слить сок, при необходимости порезать. Все эти ингредиенты необходимо смешать, добавить консервированную кукурузу. Затем добавить соль, специи и заправить майонезом. Все тщательно перемешать.

"Очень быстро готовится, а еще быстрее исчезает со стола", - отмечает кулинарка.

В этот салат также можно добавить отварные яйца. Если вы любите выкладывать салаты слоями, то можно сделать так:

1 слой – крабовые палочки, майонез

2 слой – сыр, майонез

3 слой – ананасы, майонез

4 слой – кукуруза, майонез