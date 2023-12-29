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Ніжний крабовий салат, який здивує навіть гурманів: як готувати

П'ятниця 29 грудня 2023 07:45
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Ніжний крабовий салат, який здивує навіть гурманів: як готувати Як приготувати салат з крабовими паличками (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Один з найпопулярніших салатів, які готують для святкового столу - це салат з крабових паличок. У кожного кухаря є свої перевірені рецепти, а ми пропонуємо вам спробувати дуже ніжний варіант, який багатьом сподобається.

Як приготувати ніжний салат з крабових паличок, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис кулінарки Юлії Сімончук в Instagram.

Що вам знадобиться:

  • Крабові палички - 250 г
  • Ананаси консервовані - 450 г
  • Сир твердий - 200 г
  • Кукурудза - 1 банка
  • Сіль, перець - до свого смаку
  • Майонез - 2 ст. ложки

Як готувати салат з крабових паличок

Сир та крабові палички нарізати дрібним кубиком. З ананасів злити сік, за потреби порізати. Всі ці інгредієнти потрібно змішати, додати консервовану кукурудзу. Потім додати сіль, спеції та заправити майонезом. Усе ретельно перемішати.

"Дуже швидко готується, а ще швидше зникає зі столу", - зазначає кулінарка.

У цей салат також можна додати відварені яйця. Якщо ви любите викладати салати шарами, то можна зробити так:

1 шар - крабові палички, майонез

2 шар - сир, майонез

3 шар - ананаси, майонез

4 шар - кукурудза, майонез

До речі, раніше ми писали про те, як приготувати дуже смачний салат з ананасами.

А ще розповідали про те, як приготувати святковий королівський салат.

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