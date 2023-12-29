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Нежный крабовый салат, который удивит даже гурманов: как готовить

Пятница 29 декабря 2023 07:45
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Нежный крабовый салат, который удивит даже гурманов: как готовить Как приготовить салат с крабовыми палочками (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Один из самых популярных салатов, которые готовят для праздничного стола – это салат из крабовых палочек. У каждого повара есть свои проверенные рецепты, а мы предлагаем вам попробовать очень нежный вариант, который понравится многим.

Как приготовить нежный салат из крабовых палочек, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение кулинарки Юлии Симончук в Instagram.

Что вам понадобится:

  • Крабовые палочки - 250 г
  • Ананасы консервированные - 450 г
  • Сыр твердый - 200 г
  • Кукуруза - 1 банка
  • Соль, перец - по своему вкусу
  • Майонез - 2 ст. ложки

Как готовить салат из крабовых палочек.

Сыр и крабовые палочки порезать маленьким кубиком. С ананасов слить сок, при необходимости порезать. Все эти ингредиенты необходимо смешать, добавить консервированную кукурузу. Затем добавить соль, специи и заправить майонезом. Все тщательно перемешать.

"Очень быстро готовится, а еще быстрее исчезает со стола", - отмечает кулинарка.

В этот салат также можно добавить отварные яйца. Если вы любите выкладывать салаты слоями, то можно сделать так:

1 слой – крабовые палочки, майонез

2 слой – сыр, майонез

3 слой – ананасы, майонез

4 слой – кукуруза, майонез

Кстати, раньше мы писали о том, как приготовить вкуснейший салат с ананасами.

А еще рассказывали о том, как приготовить праздничный королевский салат.

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