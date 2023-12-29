Нежный крабовый салат, который удивит даже гурманов: как готовить
Один из самых популярных салатов, которые готовят для праздничного стола – это салат из крабовых палочек. У каждого повара есть свои проверенные рецепты, а мы предлагаем вам попробовать очень нежный вариант, который понравится многим.
Как приготовить нежный салат из крабовых палочек, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение кулинарки Юлии Симончук в Instagram.
Что вам понадобится:
- Крабовые палочки - 250 г
- Ананасы консервированные - 450 г
- Сыр твердый - 200 г
- Кукуруза - 1 банка
- Соль, перец - по своему вкусу
- Майонез - 2 ст. ложки
Как готовить салат из крабовых палочек.
Сыр и крабовые палочки порезать маленьким кубиком. С ананасов слить сок, при необходимости порезать. Все эти ингредиенты необходимо смешать, добавить консервированную кукурузу. Затем добавить соль, специи и заправить майонезом. Все тщательно перемешать.
"Очень быстро готовится, а еще быстрее исчезает со стола", - отмечает кулинарка.
В этот салат также можно добавить отварные яйца. Если вы любите выкладывать салаты слоями, то можно сделать так:
1 слой – крабовые палочки, майонез
2 слой – сыр, майонез
3 слой – ананасы, майонез
4 слой – кукуруза, майонез
Кстати, раньше мы писали о том, как приготовить вкуснейший салат с ананасами.
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