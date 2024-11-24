Ніжний "френч" зі святковими елементами: ідеї манікюру до Нового року 2025

2025 за китайським календарем - рік Зеленої Дерев'яної Змії. Багато модниць вже зайнялися підбором новорічних луків, також задумалися про те, який манікюр зробити на свято.
РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, які варіанти небанального французького манікюру підійдуть для новорічної ночі.
Розбавте класичний френч дизайном "котяче око" або, як його ще називають, магнітний манікюр. Він створюється за допомогою спеціального магніту, який потрібно використовувати в поєднанні з гель-лаком з вмістом магнітних мікрочастинок. В результаті повинна вийти ефектна сяюча смужка, що нагадує котячу зіницю. Звідси і з'явилася назва "Котяче око".
Щоб зробити класичний французький манікюр, нігтьову пластину покривають неяскравим бежевим або пастельно-рожевим тоном лаку, а на кінчик нігтя формою півмісяця наносять білий колір. Відповідно, щоб зробити золотий френч, кінчик прикрашаємо золотистим відтінком.
Золоті кінчики (фото: instagram.com/instylerhair, instagram.com/nailsbyamyf)
Мідь - зовсім недооцінений хромований колір, який заслуговує на любов. Поекспериментуйте з таким варіантом нейл-арту.
Нігті хром у мідному відтінку (фото: instagram.com/disseynails)
Як відомо, відтінок бургунді зараз на піку популярності. Тому можна поекспериментувати і зробити на Новий рік 2025 року манікюр з подвійним френчем у бордовому відтінку.
Бургунді (фото: instagram.com/harrietwestmoreland)
Мікрофренч - це зменшена варіація класичного френчу. Дуже тонка "усмішка" французького манікюру виглядає елегантно та дуже стильно у квадратній та овальній формі. Також можна зробити подвійний мікрофренч - тобто нанести тонким шаром спочатку один відтінок гель-лаку на кінчик, а потім ще один іншого кольору або з блискітками.
Мікрофренч (фото: instagram.com/betina_goldstein)
Також можна покрити кінчики нігтів на одній руці фіолетовим відтінком, а на другій - синім. Ще один варіант - голографічний френч.
Варіанти на новий рік (колаж: РБК-Україна)
Раніше ми розповідали, як виглядають нігті хром.
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Для написання матеріалу були використані сторінки Instagram: IMARNI, Nails by Amy, InStyler, Dayanna Issey Sapiens, Harriet Westmoreland, Betina R. Goldstein.