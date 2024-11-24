Нежный "френч" с праздничными элементами: идеи маникюра к Новому году 2025

Френч с "кошачьим глазом"

Разбавьте классический френч дизайном "кошачий глаз" или, как его еще называют, магнитный маникюр. Он создается с помощью специального магнита, использовать который нужно в сочетании с гель-лаком с содержанием магнитных микрочастиц. В результате должна получиться эффектная сияющая полоска, напоминающая кошачий зрачок. Отсюда и появилось название "кошачий глаз".

Золотистый френч

Чтобы сделать классический французский маникюр, ногтевую пластину покрывают неярким бежевым или пастельно-розовым тоном лака, а на кончик ногтя по форме полумесяца наносят белый цвет. Соответственно, чтобы сделать золотой френч, кончик украшаем золотистым оттенком.

Золотые кончики (фото: instagram.com/instylerhair, instagram.com/nailsbyamyf)

Френч с хромированными кончиками

Медь - совершенно недооцененный хромированный цвет, который заслуживает любви. Поэкспериментируйте с таким вариантом нейл-арта.

Ногти хром в медном оттенке (фото: instagram.com/disseynails)

Френч с бургунди

Как известно, оттенок бургунди сейчас на пике популярности. Поэтому можно поэкспериментировать и сделать на Новый год 2025 маникюр с двойным френчем в бордовом оттенке.

Бургунди (фото: instagram.com/harrietwestmoreland)

Микрофренч

Микрофренч - это уменьшенная вариация классического френча. Очень тонкая "улыбка" французского маникюра выглядит элегантно и очень стильно в квадратной и овальной форме. Также можно сделать двойной микрофренч - то есть нанести тонким слоем сначала один оттенок гель-лака на кончик, а затем еще один другого цвета или с блестками.

Микрофренч (фото: instagram.com/betina_goldstein)

Также можно покрыть кончики ногтей на одной руке фиолетовым оттенком, а на второй - синим. Еще один вариант - голографический френч.

Варианты на новый год (коллаж: РБК-Украина)